Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Kahramanmaraş, Adıyaman, Osmaniye, Malatya'da yarın okullar tatil mi? 6 Şubat valilik okul tatili kararları

Kahramanmaraş, Adıyaman, Osmaniye, Malatya'da 6 Şubat Cuma okullar var mı, yok mu öğrenciler ve veliler tarafından merka ediliyor. "Asrın Felaketi" olarak adlandırılan 6 Şubat depremlerinin 3. yıl dönümü kapsamında birçok ilde anma törenleri ve kabir ziyaretleri gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz yıllarda anma törenleri ve kabir ziyaretleri nedeniyle bazı illerde okullar tatil edilmişti. Öğrenciler ve veliler tarafından Kahramanmaraş, Adıyaman, Osmaniye, Malatya'da yarın okulların tatil olup olmayacağı ise araştırılmaya başlandı. Valilikler tarafından konuyla ilgili açıklamalar yapıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Kahramanmaraş, Adıyaman, Osmaniye, Malatya'da yarın okullar tatil mi? 6 Şubat valilik okul tatili kararları
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.02.2026
saat ikonu 21:00
|
GÜNCELLEME:
05.02.2026
saat ikonu 21:00

Cumhuriyet tarihinin en büyük felaketlerinden biri olan 2023'teki merkezli depremlerin 3. yılı dolayısıyla yarın okullarda dersler başlamadan önce 1 dakikalık saygı duruşunda bulunacak. Depremlerde hayatını kaybeden vatandaşları anmak, birlik ve beraberlik duygularını canlı tutmak amacıyla yapılacak olan saygı duruşu 81 ilimizde de gerçekleştirilecek. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasını taşıyan " Şehitleri İçin Saygı Duruşu" konulu yazı 81 ilde yer alan bütün okullara gönderildi. "Asrın Felaketi"nin yıl dönümlerinde bazı illerimizde okullar geçtiğimiz yıllarda tatil edilmişti. Öğrenciler ve veliler tarafından Kahramanmaraş, Adıyaman, Osmaniye, Malatya'da yarın okulların tatil olup olmadığı ise merak ediliyor.

Kahramanmaraş, Adıyaman, Osmaniye, Malatya'da yarın okullar tatil mi? 6 Şubat valilik okul tatili kararları

KAHRAMANMARAŞ'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ 6 ŞUBAT?

Kahramanmaraş Valiliği tarafından açıklanan bilgilere göre asrın felaketinin 3. yıl dönümünde düzenlenecek anma programları, taziye ve mezalık ziyaretleri nedeniyle oluşabilecek trafik yoğunluğundan dolayı 1 gün süreyle edildi. Konuyla ilgili Kahramanmaraş Valiliği tarafından yapılan açıklama şöyle:

Kahramanmaraş, Adıyaman, Osmaniye, Malatya'da yarın okullar tatil mi? 6 Şubat valilik okul tatili kararları

ADIYAMAN'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ 6 ŞUBAT?

Adıyaman Valiliği tarafından 6 Şubat KAhramanmaraş merkezli depremlerin 3. yıl dönümü kapsamında okulların il genelinde 1 gün süreyle tatil edildiği açıklandı. Ayrıca anma programları ve kabristan ziyaretlerine katılacak kamu kruum ve kuruluşlarında görev yapan personellerin de kamu hizmetlerinin aksamaması gerekli tedbirler alınacak şekilde bir gün süreyle idari izinli sayılacağı da belirtildi.

Kahramanmaraş, Adıyaman, Osmaniye, Malatya'da yarın okullar tatil mi? 6 Şubat valilik okul tatili kararları

OSMANİYE'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ 6 ŞUBAT?

Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti tarafından yapılan açıklamaya göre 6 Şubat 2026 tarihinde il genelinde okullar tatil edildi. Vali Mehmet Fatih Serdengeçti yaptığı açıklamada "Değerli hemşehrilerim; 6 Şubat 2026 tarihinde ilimizde düzenlenecek anma programları ve oluşabilecek trafik yoğunluğu nedeniyle, tüm resmî ve özel eğitim kurumlarında eğitim öğretime 1 (bir) gün ara verilmiştir." ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş, Adıyaman, Osmaniye, Malatya'da yarın okullar tatil mi? 6 Şubat valilik okul tatili kararları

MALATYA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ 6 ŞUBAT?

Malatya Valiliği'nin resmi X (eski adıyla Twitter) sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre 6 Şubat 2026 tarihinde eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildi.

Kahramanmaraş, Adıyaman, Osmaniye, Malatya'da yarın okullar tatil mi? 6 Şubat valilik okul tatili kararları
ETİKETLER
#deprem
#kahramanmaraş
#okullar tatil
#6 Şubat
#Anma Töreni
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.