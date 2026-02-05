Kahramanmaraş, Adıyaman, Osmaniye, Malatya'da yarın okullar tatil mi? 6 Şubat valilik okul tatili kararları

Cumhuriyet tarihinin en büyük felaketlerinden biri olan 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin 3. yılı dolayısıyla yarın okullarda dersler başlamadan önce 1 dakikalık saygı duruşunda bulunacak. Depremlerde hayatını kaybeden vatandaşları anmak, birlik ve beraberlik duygularını canlı tutmak amacıyla yapılacak olan saygı duruşu 81 ilimizde de gerçekleştirilecek. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasını taşıyan "Deprem Şehitleri İçin Saygı Duruşu" konulu yazı 81 ilde yer alan bütün okullara gönderildi. "Asrın Felaketi"nin yıl dönümlerinde bazı illerimizde okullar geçtiğimiz yıllarda tatil edilmişti. Öğrenciler ve veliler tarafından Kahramanmaraş, Adıyaman, Osmaniye, Malatya'da yarın okulların tatil olup olmadığı ise merak ediliyor.

KAHRAMANMARAŞ'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ 6 ŞUBAT?

Kahramanmaraş Valiliği tarafından açıklanan bilgilere göre asrın felaketinin 3. yıl dönümünde düzenlenecek anma programları, taziye ve mezalık ziyaretleri nedeniyle oluşabilecek trafik yoğunluğundan dolayı 1 gün süreyle okullar tatil edildi. Konuyla ilgili Kahramanmaraş Valiliği tarafından yapılan açıklama şöyle:

ADIYAMAN'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ 6 ŞUBAT?

Adıyaman Valiliği tarafından 6 Şubat KAhramanmaraş merkezli depremlerin 3. yıl dönümü kapsamında okulların il genelinde 1 gün süreyle tatil edildiği açıklandı. Ayrıca anma programları ve kabristan ziyaretlerine katılacak kamu kruum ve kuruluşlarında görev yapan personellerin de kamu hizmetlerinin aksamaması gerekli tedbirler alınacak şekilde bir gün süreyle idari izinli sayılacağı da belirtildi.

OSMANİYE'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ 6 ŞUBAT?

Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti tarafından yapılan açıklamaya göre 6 Şubat 2026 tarihinde il genelinde okullar tatil edildi. Vali Mehmet Fatih Serdengeçti yaptığı açıklamada "Değerli hemşehrilerim; 6 Şubat 2026 tarihinde ilimizde düzenlenecek anma programları ve oluşabilecek trafik yoğunluğu nedeniyle, tüm resmî ve özel eğitim kurumlarında eğitim öğretime 1 (bir) gün ara verilmiştir." ifadelerini kullandı.

MALATYA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ 6 ŞUBAT?

Malatya Valiliği'nin resmi X (eski adıyla Twitter) sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre 6 Şubat 2026 tarihinde eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildi.