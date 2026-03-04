Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Kahramanmaraş’ta akılalmaz olay: "Dur" ihtarına uymadılar, alev alan otomobille kaçmaya devam ettiler

Kahramanmaraş’ta polisin "dur" ihtarına uymayan bir otomobil, kenti birbirine kattı. Kovalamaca sırasında motor kısmından alev alan araçla kaçmaya devam eden iki şüpheli, bariyerlere çarptıktan sonra yaya olarak kaçmak isterken yakalandı. Şahısların yasaklı madde etkisinde olduğu belirlendi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.03.2026
saat ikonu 05:52
|
GÜNCELLEME:
04.03.2026
saat ikonu 05:52

Edinilen bilgiye göre, kent merkezinde uygulama yapan polis ekipleri, 46 BC 047 plakalı aracı durdurmak istedi. Ancak sürücü S.U., yanında bulunan A.E.E. ile birlikte "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Polis ekipleri ile şüpheliler arasında uzun süren kovalamaca yaşandı. Kovalamaca sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle otomobil alev aldı. İddiaya göre, maddenin etkisinde olduğu öne sürülen iki genç, yanan araçla kaçışını sürdürdü.

Kahramanmaraş’ta akılalmaz olay: "Dur" ihtarına uymadılar, alev alan otomobille kaçmaya devam ettiler

0:00 51
Kahramanmaraş’ta akılalmaz olay: "Dur" ihtarına uymadılar, alev alan otomobille kaçmaya devam ettiler

YANAN ARAÇLA KAÇIŞA DEVAM ETTİLER

Kovalamaca, Onikişubat ilçesi Yusuflar Mahallesi Şekerdere Bulvarı üzerinde son buldu. Kontrolden çıkan araç bariyerlere çarparak durdu. Araçtan inen iki şüpheli yaya olarak kaçmaya çalışsa da polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Olay yerinde yapılan alkol ve uyuşturucu testlerinde her iki şahsın da yasaklı madde kullandığı tespit edildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kahramanmaraş’ta akılalmaz olay: "Dur" ihtarına uymadılar, alev alan otomobille kaçmaya devam ettiler

ETİKETLER
#Polis Kovalamaca Yanan Araç Madde Etkisi Kaçış
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.