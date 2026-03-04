Edinilen bilgiye göre, kent merkezinde uygulama yapan polis ekipleri, 46 BC 047 plakalı aracı durdurmak istedi. Ancak sürücü S.U., yanında bulunan A.E.E. ile birlikte "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Polis ekipleri ile şüpheliler arasında uzun süren kovalamaca yaşandı. Kovalamaca sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle otomobil alev aldı. İddiaya göre, maddenin etkisinde olduğu öne sürülen iki genç, yanan araçla kaçışını sürdürdü.

Dinle

Kahramanmaraş’ta akılalmaz olay: "Dur" ihtarına uymadılar, alev alan otomobille kaçmaya devam ettiler Tarayıcınız audio elementini desteklemiyor. 0:00 51

YANAN ARAÇLA KAÇIŞA DEVAM ETTİLER

Kovalamaca, Onikişubat ilçesi Yusuflar Mahallesi Şekerdere Bulvarı üzerinde son buldu. Kontrolden çıkan araç bariyerlere çarparak durdu. Araçtan inen iki şüpheli yaya olarak kaçmaya çalışsa da polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Olay yerinde yapılan alkol ve uyuşturucu testlerinde her iki şahsın da yasaklı madde kullandığı tespit edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.