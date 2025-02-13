Kahramanmaraş’ta katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, Pazarcık ilçesi Eğrice Mahallesi kırsalında meydana geldi.

PARAMPARÇA OLDU

N.İ. (18) idaresindeki otomobil ile Y.Ç. (65) idaresindeki otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobiller adeta paramparça oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada Y.Ç. (69), A.H. (17), C.A. (16) ve N.İ. (18) hayatını kaybederken, A.A. (10), Z.A. (6), E.A. (33), M.E.D. (17), A.A. (17) ve T.A. (17) isimli şahıslar ise yaralandı.

Yaralılar Pazarcık Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınırken cenazeler ise hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.