Kahramanmaraş'ta operatör molozların altında can verdi

Merkez Onikişubat ilçesi Şeyh Edebali Bulvarı'nda deprem sonrası hasarlı olarak tespit edilen ve yıkım kararı alınan bir binanın kontrollü şekilde yıkımına başlandı. Yıkım devam ederken, henüz belirlenemeyen bir nedenle iş makinesi binanın çökmesiyle birlikte enkaz altında kaldı.

1 SAAT SONRA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, enkaz altında kalan iş makinesi operatörü Ömürcan Akyürek'in (26) kurtarılması için çalışma başlattı.

Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından Akyürek'in cansız bedenine ulaşıldı.