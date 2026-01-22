Kahvaltıda öyle şeyler yiyorlar ki! Yok artık diyeceksiniz: İşte ülke ülke kahvaltı alışkanlıkları

Güne iyi bir kahvaltı ile başlamak, gün içinde daha verimli olmayı sağlıyor. Bu kapsamda hemen her kültür de damak tadına uygun ürünleri bir araya getiriyor. Kimi hamur işi seviyor kimi sade bir atıştırmalıkla öğününü tamamlıyor. Ancak bazı ülkeler var ki kahvaltıda tükettikleri ile görenleri şaşkına çeviriyor. İşte ülke ülke kahvaltı alışkanlıkları…