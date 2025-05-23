Kahvaltıların vazgeçilmezi menemenin memleketi resmen belli oldu! İşte tarifi: Soğanlı mı, soğansız mı?

Menemen Belediyesi, Türkiye'nin en çok tartışılan ve en sevilen yemeklerinden biri olan Menemen yemeğine nihayet resmi bir sahiplik kazandırdı. İşte menemen menemeninin tarifi...

Menemen Belediyesi, Türkiye'nin dört bir yanında severek tüketilen Menemen yemeğinin coğrafi işaretini aldı. Böylece Menemen, sadece adıyla değil, tescilli lezzetiyle de ilçeye ait olduğunu resmen kanıtlamış oldu.

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, sofralarda her öğün tüketilebilen ve ilçeleriyle anılan Menemen yeğeninin artık resmiyette de Menemen'in ve Menemenlilerin olduğunu belirterek, "İlçemize, İzmir'imize, ülkemize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

MENEMEN RESMEN MENEMEN'E AİT

Menemen Belediyesi, Başkan Aydın Pehlivan öncülüğünde ilçenin değerlerini koruyup, gelecek kuşaklara aktarmayı sürdürüyor. İki hafta önce bir milyonu aşkın kişiyi Emiralem Çilek Festivali yoluyla Emiralem Çileği ile buluşturan ve yörenin çileğinin tanıtılması için kapsamlı bir etkinliğe imza atılmıştı.

İlçeyle aynı isimle anılan "Menemen Menemeni" için yürütülen hummalı çalışmalar neticesinde Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından verilen coğrafi işaretin çok kıymetli olduğunu dile getiren Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, şöyle konuştu:

"Kültürümüze, tarımımıza, tarihimize, geleceğimize ve soframızdaki yemeğime sahip çıkarak Menemen’in değerlerini gelecek nesillere taşımayı, vazgeçilmez bir sorumluluk olarak görüyoruz. Gerek sokak sağlıklaştırma ve kent arşivi ve müzesi projemizle tarihimize, gerekse de festivallerimizle çileğimize, incirimize, çömleğimize sahip çıkıyoruz. Antik çağlardan beri binlerce yıllık geçmişi olan bu topraklarda oluşan zenginliği çocuklarımıza ve yarınlarımıza aktarmayı çok önemsiyoruz. Menemen Menemeni için aldığımız bu coğrafi işaret de çalışmalarımızın hem bir nişanesi hem de meyvesi olmuştur. Artık gururla söyleyebiliriz ki sofralarda her öğün tüketilebilen ve ilçemizle anılan Menemen yemeğimiz, artık resmiyette de Menemen’in ve Menemenlilerindir."

MENEMEN MENEMENİNİN AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLERİ

Menemen Menemeni zeytinyağı, domates, soğan, biber, yumurta, tuz ve karabiber kullanılarak Menemen'de üretilen menemendir. Domateslerin yarısı rendelenerek, yarısı küçük doğranarak kullanıldığından bol sulu olur. Yumurtaların beyaz kısımları sosun içinde karışıp pişirilirken sarısı sulu bırakılır. Menemen Menemeni, etli ve domatesli olan bir çeşit güveç yemeğinde et yerine yumurta konularak değiştirilmesi suretiyle ortaya çıkmıştır.

Menemen Menemeni’nin Menemen ilçesinde köklü bir geçmişi vardır. Menemen ilçesinin mutfak kültüründe önemli bir yere sahiptir. Bu sebeplerle coğrafi sınır ile ün bağı bulunur.

2 kişilik Menemen Menemeni için gerekli bileşenler:

30 ml zeytinyağı

30 ml zeytinyağı 350 g domates

200 g soğan

50 g biber

2 yumurta (m-orta sınıf)

2-3 g tuz

1 g karabiber

Menemen Menemeni geleneksel olarak coğrafi sınırda yetişen zeytinlerden elde edilen soğuk sıkım zeytinyağı ile yapılır. Yağ tavada iki dakika ısıtıldıktan sonra küçük doğranmış soğanlar tavaya eklenerek orta kısık ateşte pembeleşip iyice yumuşayıncaya kadar yaklaşık 15 dakika sote edilir. Soğanlar yumuşayınca halka şeklinde doğranan ince biberler eklenir.

Domatesin yarısı küçük doğranır, yarısı da rendelenerek tavaya eklenir. Bol sulu, yumuşak etli domatesler tercih edilmelidir. Domatesler sos kıvamına gelinceye kadar yaklaşık 5 dakika kısık ateşte pişirilir. Bu aşamada ateş kontrolü suyun buharlaşmaması açısından önemlidir. Domatesler piştikten sonra tuz eklenir. Karıştırdıktan sonra tavanın ortasına açılan boşluğa 2 adet yumurta kırılır. Yumurtalar fazla dağıtılmadan 2 dakika daha kısık ateşte pişirmeye devam edilir.

Yumurtaların beyazı pişmeli sarı kısmı sulu kalmalıdır. Menemen Menemeninin servisi, üzerine karabiber serpildikten sonra yapılır. Yemeğin sulu olmasına özen gösterilir.