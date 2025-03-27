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 | Bengül Arıca

Kahvehanedeki dehşetin nedeni ortaya çıktı! Katilin sosyal medya paylaşımı kan dondurdu!

Adana meydana gelen olayda 17 yaşındaki D.G., kahvehaneyi basıp Ramazan Durak ve Erkan Savan’a kurşun yağdırmış, ve 2 kişi hayatını kaybetmişti. Korkunç olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. 17 yaşındaki D.G'nin cinayetleri 8 adet çeyrek altın için işlediği ortaya çıktı. Ayrıca 17 yaşındaki katilin cinayetten önce sosyal medyada paylaştığı tabut emojili çift tabancayla verdiği poz kan dondurdu. İşte korkunç olayın detayları...

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.03.2025
saat ikonu 11:31
|
GÜNCELLEME:
27.03.2025
saat ikonu 11:36

Adana'da önceki gece meydana gelen vahşette 17 yaşındaki D.G kahvehaneyi basıp 2 kişiyi öldürdü. Korkunç olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. 17 yaşındaki katilin cinayetleri, annesinin 8 adet çeyrek altın alacağı için işlediği belirlendi.

BORÇ VERDİĞİ ALTINLARI İSTEDİ

İddiaya göre H.G., kuzeni Erkan Savan'a 8 adet çeyrek altın borç verdi. Bir süre sonra anne H.G.'nin oğlu D.G. altınları almak için Erkan Savan'ın yanına kahvehaneye gitti. Savan, altınları veremeyeceğini söyleyince D.G. kahvehaneden çıkıp gitti.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI KAN DONDURDU

Evine dönen D.G., Savan'ı isminin baş harfleriyle tabut emojili çift tabancalı verdiği pozu sosyal medya hesabında paylaştı. Paylaşımdan dakikalar sonra Savan'ın bulunduğu kahvehaneye tekrar gelen D.G., 2 dakika kadar gözlem yaptı. Ardından içeri giren şüpheli, önce Savan'ı ardından da araya giren Ramazan Durak'ı (40) göğsünden vurdu. Yaralılar kanlar içerisinde yere yığılırken D.G. kaçtı. Savan ve Durak ise kaldırıldıkları özel hastanede hayatını kaybetti.

17 YAŞINDAKİ KATİL YAKALANDI

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri olaydan 15 dakika sonra D.G.'yi cinayetin işlendiği mahalledeki ara sokaklarda kıskıvrak yakaladı. Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edilen şüpheli buradaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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