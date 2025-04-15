Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Kahvehaneye gelip kurşun yağdırdı! Cinayet için tek neden sundu

İzmir'de bir kahvehaneye başında kaskla gelen kişi, içerideki bir kişiyi tabancayla başından vurarak ağır yaraladı. Yaralı, hastanede hayatını kaybetti, polis merkezine giderek teslim olan şüpheli ise olayı namus yüzünden yaptığını söyledi. Öldürülen kişinin yerde yatarken çekilen fotoğrafında, bir gazetedeki ölüm ilanlarının görülmesi ise dikkat çekti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Kahvehaneye gelip kurşun yağdırdı! Cinayet için tek neden sundu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.04.2025
saat ikonu 10:41
|
GÜNCELLEME:
15.04.2025
saat ikonu 10:41

Konak ilçesinde 13 Nisan Pazar akşamı saat 19.30 sıralarında Birinci Kadriye Mahallesi 628 sokakta bulunan kıraathanede başında bir kaskla kahvehaneye gelen A.A. (21), orada bulunan Şeyhmus Akın'ı (44) tabancayla başından vurdu. Saldırgan olay yerinden kaçarken, durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, ağır yaralanan Akın, ambulansla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri ise olay yerinde incelemelerde bulundu. Ağır yaralı olarak hastanede tedavi gören Şeyhmus Akın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Akın'ın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan incelemenin ardından defnedilmek üzere memleketi Mardin'e gönderildi.

GAZETEDEKİ ÖLÜM İLANLARI DETAYI

Öldürülen kişinin, cansız bedeni yerde bulunurken çekilen fotoğrafta sandalye üzerinde bir gazetedeki ölüm ilanlarının görülmesi ise dikkat çeken detay oldu.

Kahvehaneye gelip kurşun yağdırdı! Cinayet için tek neden sundu


CİNAYET NEDENİ İÇİN "NAMUS" DEDİ

Olayı gerçekleştiren şüpheli, suç aleti tabancayla birlikte emniyete giderek teslim oldu. A.A.'nın buradaki ifadesinde, olayı namus meselesi yüzünden gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

ETİKETLER
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.