Kahvehaneye gelip kurşun yağdırdı! Cinayet için tek neden sundu

İzmir'de bir kahvehaneye başında kaskla gelen kişi, içerideki bir kişiyi tabancayla başından vurarak ağır yaraladı. Yaralı, hastanede hayatını kaybetti, polis merkezine giderek teslim olan şüpheli ise olayı namus yüzünden yaptığını söyledi. Öldürülen kişinin yerde yatarken çekilen fotoğrafında, bir gazetedeki ölüm ilanlarının görülmesi ise dikkat çekti.

Konak ilçesinde 13 Nisan Pazar akşamı saat 19.30 sıralarında Birinci Kadriye Mahallesi 628 sokakta bulunan kıraathanede başında bir kaskla kahvehaneye gelen A.A. (21), orada bulunan Şeyhmus Akın'ı (44) tabancayla başından vurdu. Saldırgan olay yerinden kaçarken, durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, ağır yaralanan Akın, ambulansla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri ise olay yerinde incelemelerde bulundu. Ağır yaralı olarak hastanede tedavi gören Şeyhmus Akın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Akın'ın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan incelemenin ardından defnedilmek üzere memleketi Mardin'e gönderildi.

GAZETEDEKİ ÖLÜM İLANLARI DETAYI

Öldürülen kişinin, cansız bedeni yerde bulunurken çekilen fotoğrafta sandalye üzerinde bir gazetedeki ölüm ilanlarının görülmesi ise dikkat çeken detay oldu.





CİNAYET NEDENİ İÇİN "NAMUS" DEDİ

Olayı gerçekleştiren şüpheli, suç aleti tabancayla birlikte emniyete giderek teslim oldu. A.A.'nın buradaki ifadesinde, olayı namus meselesi yüzünden gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.