Kahveye gittiği için öldürüp intihar süsü vermişti! Kan donduran detaylar ortaya çıktı

Konya'da meydana gelen 'kahveye gitme' cinayetinde soruşturma tamamlandı. Birlikte yaşadığı adamı öldürüp sonra da intihar süsü vermeye çalışan katil sevgili suçunu itiraf etti. Zanlı kadın hakkında 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası talep edilirken cinayetin detayları tüyler ürpertti.

Konya'da kahveye gittiği için birlikte yaşadığı Şuayip Demir ile tartışan kadın Demir'i araç içinde bıçaklayarak öldürdü daha sonra ise intihar süsü verdi. Korkunç olayla ilgili iddianame tamamlandı. Ortaya çıkan detaylar kan dondurdu. 11 Şubat'ta boş arazide park halinde bulunan aracın içinde bir kişinin kendini bıçakladığı ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk kontrolde 37 yaşındaki Şuayip Demir'in hayatını kaybettiği belirlenirken, Demir'in yanında bulunan ve beraber yaşadığı 35 yaşındaki Ayşe K. gözaltına alındı.

İFADESİ 'PES' DEDİRTTİ

Ayşe K. ilk ifadesinde, 3 yıldır birlikte yaşadığı Şuayip Demir'in sık sık kahveye gittiği için tartıştıklarını, olaydan önceki gün akşam da kahvedeyken yanına gittikten sonra alkol alarak arabayla bulundukları yere geldiklerini, kendisinin arka koltukta uyuya kaldığını, sabah uyandığında ise Şuayip Demir'i göğsünden bıçaklanmış halde hareketsiz vaziyette bulduğunu söyledi.

KORKUNÇ CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Kadının çelişkili ifadelerinden şüphelenen Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri Ayşe K.'yi emniyete götürdü. Şüpheli, emniyetteki ifadesinde ise, çıkan tartışma sonucu Şuayip Demir'i bıçaklayarak öldürdüğünü daha sonra intihar süsü vermeye çalıştığını itiraf etti. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen cinayet zanlısı Ayşe K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"SENİN HAYATINI KARARTACAĞIM"

Katil zanlısı Ayşe K. hakkında Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada iddianame tamamlandı. Ayşe K.'nin Şuayip Demir'i bıçakladıktan sonra alkol ve uyuşturucu etkisiyle uyuyakaldığı ve uyandıktan sonra olayı fark edip ihbarda bulunduğunun tespit edildiği belirtilen iddianamede, Ayşe K.'nin 'haksız tahrik altında kasten öldürme' suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapsi istenirken, zanlının olayda hayatını kaybeden Şuayip Demir'e olaydan 1 ay önce "Senin hayatını karartacağım" şeklindeki gönderdiği mesajlar da dosyaya eklendi.