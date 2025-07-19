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 | Efe Demir

Kalbi duran 1 yaşındaki Evranur öldü...Acilde aileler birbirlerine girdi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde nefes darlığı yaşayan 1 yaşındaki bebek kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Hayatını kaybettiğini öğrenen anne ve ailesi, bebeğinin babasının ailesine saldırdı.

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Kalbi duran 1 yaşındaki Evranur öldü...Acilde aileler birbirlerine girdi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
19.07.2025
saat ikonu 15:03
|
GÜNCELLEME:
19.07.2025
saat ikonu 15:03

Anne ve baba başka bir yerde olduğu için 1 yaşındaki çocuklarını babanın ailesine teslim ettiği öğrenildi. Olay saat 12.00 sıralarında İnegöl'e bağlı kırsal Çavuşköy Mahallesinde meydana geldi. Çilem ve Eyüp D., çiftinin çocuğu Evranur, bir anda nefes darlığı yaşadı. Kalbi duran çocuğu gören aile 112'ye haber verdi. Olay 112 ekipleri sevk edildi. Ekipler kalbi duran çocuğa kalp masajı yapmaya başladılar.

Kalbi duran 1 yaşındaki Evranur öldü...Acilde aileler birbirlerine girdi
Kalbi duran 1 yaşındaki Evranur öldü...Acilde aileler birbirlerine girdi
Kalbi duran 1 yaşındaki Evranur öldü...Acilde aileler birbirlerine girdi

Bebek, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Evranur, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bebeğin cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından kesin sebebinin belirlenmesi için Adli tıp kurumuna gönderildi. Olayın acısını yaşayan bebeğin annesi ve ailesi, babanın ailesine saldırdı.

Kalbi duran 1 yaşındaki Evranur öldü...Acilde aileler birbirlerine girdi

Acılı anne, bebeğine bakan eşinin ailesine "Bile bile mi öldürdünüz çocuğumu" diyerek tepki gösterdi. Eşinin ailesine sandalye ile saldıran annenin, yere kapanarak ağıtlar yakması yürekler dağladı. Anne ve babanın başka yerde olduğu için çocuklarını kısa süreliğine babanın ailesine teslim ettikleri öğrenildi. Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kalbi duran 1 yaşındaki Evranur öldü...Acilde aileler birbirlerine girdi
Kalbi duran 1 yaşındaki Evranur öldü...Acilde aileler birbirlerine girdi
ETİKETLER
#ölüm
#çocuk felci
#acil servis
#Aile Kavgası
#Kalp Durdurma
#Nefes Darlığı
#Jandarma Soruşturması
#Yaşam
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