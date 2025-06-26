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 | Bengül Arıca

Kalp krizi geçiren arkadaşına yardıma koştu, ikisi birden can verdi! Kahreden anlar kamerada

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çok acı bir olay yaşandı Bir taksi durağında birlikte çalıştığı arkadaşının fenalaştığını gören taksi şoförü, yardıma koştuğu sırada kendisi de rahatsızlandı. Art arda kalp krizi geçiren iki arkadaş yere yığılıp hayatını kaybetti. Olay anı kameralara yansırken taksi durağında bulunanlar şoke oldu.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.06.2025
saat ikonu 15:53
|
GÜNCELLEME:
26.06.2025
saat ikonu 15:57

Şoke eden olay İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir taksi durağında meydana geldi. Durakta telsizci olarak görev yapan 75 yaşındaki Zeki Aldemir, sabah erken saatlerde aniden fenalaşarak yere yığıldı. İşini bitirmiş evine gitmek üzereyken durumu fark eden mesai arkadaşı 57 yaşındaki Ercan Kiremitçiler de arkadaşının yardımına koştu.

YARDIMA KOŞAN TAKSİCİ DE STRESE DAYANAMAYIP YERE YIĞILDI

Olayı gören diğer çalışanlar ise ne yapacaklarını bilemeyince durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık görevlileri, telefonla yönlendirmelerde bulunarak Aldemir'in nabzının kontrol edilmesini istedi. Mesai arkadaşının bileğini kontrol eden Kiremitçiler, yaşadığı yoğun strese dayanamayıp fenalaşarak olduğu yere yığıldı.

Kalp krizi geçiren arkadaşına yardıma koştu, ikisi birden can verdi! Kahreden anlar kamerada

Peş peşe yaşanan durum karşısında şoke olan taksi durağı çalışanları, bu kez Ercan Kiremitçiler'e müdahale etmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, her iki kişinin de kalp krizi geçirdiğini belirledi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Zeki Aldemir ve Ercan Kiremitçiler, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatlarını kaybetti.

İKİLİNİN SON ANLARI

Öte yandan ikilinin son anları durak içerisinde bulunan kameraya yansıdı. Görüntülerde, sandalyede oturan Zeki Aldemir'in fenalaştığı, o esnada orada bulunan ve arkadaşına yardım eden Ercan Kiremitçiler'in bir anda yere yığıldığı anlar yer aldı.

Kalp krizi geçiren arkadaşına yardıma koştu, ikisi birden can verdi! Kahreden anlar kamerada

TAKSİ DURAĞI ÇALIŞANLARI ŞOKE OLDU

Kalp krizi geçirerek hayatlarını kaybeden Zeki Aldemir ve Ercan Kiremitçiler'in mesai arkadaşları ise yaşadıkları durumun şoke edici olduğunu belirtip büyük bir üzüntü içinde olduklarını ifade etti.

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ETİKETLER
#izmir
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#Fenalaşma
#Yaşam
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