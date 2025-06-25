Kamyonet kapağı 15 yaşındaki Nisanur'un sonu oldu

Konya'da açık bırakılan kamyonet kasası kapağı yüzünden 15 yaşındaki kız hayatını kaybetti. Kurban Bayramı'nda yaşanan kazanın görüntüleri ortaya çıktı.
6 Haziran Cuma günü Kadınhanı ilçesi Konya Caddesi üzerinde 15 yaşındaki Nisanur Durgut ve ismi öğrenilemeyen arkadaşının ilçe merkezi yönüne doğru ilerlerken motosiklete, aynı yönde seyreden sürücüsü öğrenilemeyen kamyonetin kasasının yan kısmına doğru açık vaziyette olan kapağı çarptı.
Sürücü, kazanın farkında olmadan yoluna devam ederken çarpmanın etkisiyle yol kenarına savrulan genç kızları fark eden çevredeki vatandaşlar, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.
Yaralılar hastaneye kaldırılırken, ağır yaralanan Nisanur Durgut, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.