Kamyonetin sıkıştırdığı otomobil tarlaya uçtu! Çok sayıda yaralı var

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada; Ankara'dan Bursa istikametine seyir halinde olan Kazım G. (53) yönetimindeki otomobili, iddiaya göre plakası belirlenemeyen bir kamyonet sıkıştırdı. Direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil önce bariyerlere, ardından dağın yamacına çarptı.

AYNI AİLEDEN 5 KİŞİ YARALANDI

Kaza sonucu otomobil sürücüsü ile yolcu konumunda bulunan Abdulsamed G. (24), Emirhan G. (15), Polat Emir G. (24) ile Arzu G. (41) yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İlk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Bölge Trafik ekipleri yolu kontrollü şekilde ulaşıma açarken, Jandarma Komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.