Kamyonetinde taşıdıkları alev aldı! Sürücünün yaptığı hastanelik etti

Çatalzeytin ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda yaşanan olayda A.E.K. (36) yönetimindeki kamyonun kasasındaki balyaların tutuşması sebebiyle yangın çıktı. Yangını fark eden sürücü A.E.K. aracı güvenlik amacıyla ilçe dışına çıkardı.

HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürdü. Kamyonda çıkan yangına müdahale etmek isteyen A.E.K.'nin elleri ve ayaklarında ise yanıklar oluştu. Yaralanan sürücü olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Çatalzeytin Devlet Hastanesine kaldırıldı.