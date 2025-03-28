Kan donduran cinayette korkunç detaylar: Sevgilisiyle birlikte bebeğini öldürmüş

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 2023 yılında bir menfezde bebek cesedi bulunmuştu. Cinayetin sırrı 2 yıl sonra çözüldü. Bebeğin evlilik dışı ilişki sonucu dünyaya geldiği, kadının da erkek arkadaşı ile birlikte çocuğunu katlettiği öğrenildi.

Şanlıurfa'da 30 Mart 2023'te Viranşehir ilçesinde meydana gelen kan donduran olayda; yol kenarındaki menfez içerisinde bir bebek cesedi bulundu. Başlatılan soruşturmada; Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve istihbarat unsurları görevlendirildi.

BEBEK EVLİLİK DIŞI İLİŞKİDENMİŞ...

Yapılan kapsamlı ve teknik araştırmalar sonucunda, yabancı uyruklu bir kadının evdilik dışı ilişki sonucu doğurduğu bebeğini erkek arkadaşı ile birlikte öldürdüğü, iz bırakmamak ve kimsenin kendilerinden şüphelenmemesi için ikamet ettikleri bölgeden 105 kilometre uzakta bulunan menfez kenarına bıraktıkları tespit edildi.

TUTUKLANDILAR

Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde olayın zanlıları B.M. ve H.M. yapılan operasyonla yakalanarak sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.