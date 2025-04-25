Kan donduran olay! Saklandığı odunlukta yakalandı! Önce 17 yaşındaki kızı sonra kendisini vurdu!

Antalya'da tüyler ürperten bir olay meydana geldi. Araması olan 33 yaşındaki Sezer Bozkurt kimlik kontrolüne takılınca yanındaki 17 yaşındaki kızla kaçtı. Bir apartmanın odunluğuna saklanan ikilinin yeri tespit edilince olanlar oldu. Bozkurt odunlukta önce genç kızı sonra kendisini vurdu. İşte kan donduran olayın detayları...

Dehşete düşüren olay Antalya'da yaşandı. Hakkında arama kararı bulunan 33 yaşındaki Sezer Bozkurt 17 yaşındaki genç kızla kaçmaya çalışırken bekçilerin kimlik kontrolüne takıldı. Durmayıp kaçan Bozkurt, 17 yaşındaki arkadaşı E.G ile birlikte eski eşinin yaşadığı apartmana sığınmaya çalıştı. Eve alınmayan ikili, binanın odunluk bölümüne saklandı.

ÖNCE 17 YAŞINDAKİ KIZI SONRA KENDİSİNİ VURDU

Siteler Mahallesi 1327 Sokak'taki olay yerine çok sayıda polis ve bekçi sevk edilirken, ekipler bir süre sonra Bozkurt'un yerini tespit etti. Bozkurt, silahlı olduğunu ve yaklaşmaları halinde hem E.G'yi hem de kendisini vuracağını söyledi. Bozkurt, önce 17 yaşındaki arkadaşı E.G'yi başından vurarak öldürdü, ardından da aynı silahla kendi başına ateş etti.

TALİHSİZ GENÇ KIZ HAYATINI KAYBETTİ

Odunluktan gelen silah sesleri üzerine harekete geçen ekipler, içeri girdiklerinde E.G ve Sezer Bozkurt'u yerde hareketsiz halde yatarken buldu. 17 yaşındaki genç kızın hayatını kaybettiği tespit edilirken, ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan Bozkurt da kurtarılamadı. E.G'nin cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.