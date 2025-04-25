Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Bengül Arıca

Kan donduran olay! Saklandığı odunlukta yakalandı! Önce 17 yaşındaki kızı sonra kendisini vurdu!

Antalya'da tüyler ürperten bir olay meydana geldi. Araması olan 33 yaşındaki Sezer Bozkurt kimlik kontrolüne takılınca yanındaki 17 yaşındaki kızla kaçtı. Bir apartmanın odunluğuna saklanan ikilinin yeri tespit edilince olanlar oldu. Bozkurt odunlukta önce genç kızı sonra kendisini vurdu. İşte kan donduran olayın detayları...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Kan donduran olay! Saklandığı odunlukta yakalandı! Önce 17 yaşındaki kızı sonra kendisini vurdu!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.04.2025
saat ikonu 12:47
|
GÜNCELLEME:
25.04.2025
saat ikonu 12:51

Dehşete düşüren olay Antalya'da yaşandı. Hakkında arama kararı bulunan 33 yaşındaki Sezer Bozkurt 17 yaşındaki genç kızla kaçmaya çalışırken bekçilerin kimlik kontrolüne takıldı. Durmayıp kaçan Bozkurt, 17 yaşındaki arkadaşı E.G ile birlikte eski eşinin yaşadığı apartmana sığınmaya çalıştı. Eve alınmayan ikili, binanın odunluk bölümüne saklandı.

ÖNCE 17 YAŞINDAKİ KIZI SONRA KENDİSİNİ VURDU

Siteler Mahallesi 1327 Sokak'taki olay yerine çok sayıda polis ve bekçi sevk edilirken, ekipler bir süre sonra Bozkurt'un yerini tespit etti. Bozkurt, silahlı olduğunu ve yaklaşmaları halinde hem E.G'yi hem de kendisini vuracağını söyledi. Bozkurt, önce 17 yaşındaki arkadaşı E.G'yi başından vurarak öldürdü, ardından da aynı silahla kendi başına ateş etti.

TALİHSİZ GENÇ KIZ HAYATINI KAYBETTİ

Odunluktan gelen silah sesleri üzerine harekete geçen ekipler, içeri girdiklerinde E.G ve Sezer Bozkurt'u yerde hareketsiz halde yatarken buldu. 17 yaşındaki genç kızın hayatını kaybettiği tespit edilirken, ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan Bozkurt da kurtarılamadı. E.G'nin cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Üsküdar’da dehşet veren cinayet!
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Eşini korkunç şekilde öldürmüştü! ‘Sadakat' indirimi alan cani koca ile ilgili yeni gelişme
ETİKETLER
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.