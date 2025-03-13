Kan donduran vahşet! Yaşlı kadını 8 kez bıçaklayıp cesedini yaktılar

Çorum'un Kargı ilçesinde dehşete düşüren bir olay yaşandı. Bir eve giren gaspçılar, 76 yaşındaki Hatice Kış'ı 8 kez bıçaklandıktan sonra cesedini ateşe verdi. Ekipler olayı gerçekleştiren gaspçıların yakalanması için çalışma başlattı.

Çorum'un Kargı ilçesinde kan donduran bir vahşet yaşandı. 76 yaşındaki Hatice Kış, teravih namazına giden eşi tarafından evde vücudu yanmış halde bulundu.

Dehşete kapılan yaşlı kadının eşi, heme durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

8 KEZ BIÇAKLAMIŞLAR

Olay yerine gelen ekiplerce yapılan incelemelerde hayatını kaybeden Kış'ın vücudunda 8 bıçak darbesi olduğu tespit edildi.

ÖLDÜRDÜKTEN SONRA ATEŞE VERMİŞLER...

Kış'ın cenazesi, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Yapılan incelemelerde Hatice Kış'ın kolundaki 3 altın ile evdeki bir miktar altının gasp edildiği, kadının bıçaklandıktan sonra evle birlikte ateşe verilmeye çalışıldığı tespit edildi. Ekipler olayı gerçekleştiren gaspçıların yakalanması için çalışma başlattı.