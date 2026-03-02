Kanlı Ay tutulması ne zaman, saat kaçta Türkiye’den görünecek mi?

Kanlı Ay tutulması, aslında bir tam Ay tutulmasıdır. Ay, Dünya ile Güneş arasındaki hizalanma sonucunda Dünya’nın gölge konisine tamamen girmesiyle ortaya çıkar. Normal şartlarda kararması beklenen Ay, Dünya atmosferinden süzülen kırmızı ve turuncu dalga boylarının etkisiyle bakır tonlarında görünüm alır. Kısa dalga boylu ışıklar atmosferde daha fazla saçılırken, kırmızı ışık Ay yüzeyine ulaşarak bu etkileyici manzarayı oluşturur. 3 Mart 2026’da gerçekleşecek tam Ay tutulması sırasında Ay, Dünya’nın gölgesine bütünüyle girerek kızıl tonlara bürünecek. “Kanlı Ay” olarak adlandırılan bu gök olayı, belirli bölgelerde çıplak gözle seyredilebilecek; ancak Türkiye’den doğrudan gözlem yapılamayacak.

2026 KANLI AY TUTULMASI

2026 yılındaki ilk Ay tutulması 3 Mart’ta meydana gelecek ve bu tutulma tam tutulma niteliği taşıyacak. Yani Ay, Dünya’nın umbra adı verilen tam gölge bölgesine bütünüyle girecek. Bu aşamada Ay’ın rengi koyu kızıldan bakıra çalan tonlara kadar farklılaşabilecek. Tam Ay tutulması, astronomi takvimlerinde yılın dikkat çeken gök olayları arasında yer alıyor. 3 Mart 2026’daki Kanlı Ay tutulması; Kuzey Amerika ve Güney Amerika’nın büyük bölümünde, Doğu ve Güneydoğu Asya’da ve Avustralya’da izlenebilecek. Türkiye saatiyle gündüz vakitlerine denk geldiği için ülkemizden doğrudan gözlemlenemeyecek. Türkiye’deki gökyüzü meraklıları, tutulmayı canlı yayınlar ve uluslararası gözlem platformları üzerinden takip edebilecek.