Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Kanlı Ay tutulması Türkiye'den görülecek mi, saat kaçta? Kanlı Ay tutulmasının görüleceği ülkeler

Kanlı Ay tutulması ne zaman, saat kaçta olacağı vatandaşların gündeminde yer alıyor. Ay'ın Dünya'nın tam gölgesine girmesi ve parlaklığını kaybederek zamanla kızıllaşmasıyla oluşan Kanlı Ay tutulması için geri sayım başladı. Gökyüzü tutkunları ve fotoğrafçıların yakından takip ettiği Kanlı Ay tutulması bu yıl ilk kez gerçekleşecek. Takip edenlere görsel şölen sunan Kanlı Ay tutulmasının gözlemlenebileceği ülkeler belli oldu. Vatandaşlar tarafından Kanlı Ay tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi, ne zaman, saat kaçta olduğu merak ediliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Kanlı Ay tutulması Türkiye'den görülecek mi, saat kaçta? Kanlı Ay tutulmasının görüleceği ülkeler
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.02.2026
saat ikonu 14:27
|
GÜNCELLEME:
24.02.2026
saat ikonu 14:27

Kanlı Türkiye'den izlenebilecek mi, saat kaçta soruları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Halk arasında "Kanlı Ay" olarak bilinen tam ay tutulmasına sayılı günler kaldı. yılının ilk büyük gökyüzü olayı olan Kanlı Ay tutulmasının ne zaman, saat kaçta gerçekleşeceği uzmanlar tarafından açıklandı. Yapılan açıklamanın ardından Kanlı Ay tutulmasının hangi ülkelerden görülebileceği de belli oldu. Gökyüzü meraklıları ve fotoğrafçılar için görsel bir şölen sunacak olan Kanlı Ay tutulmasının ne zaman, saat kaçta gerçekleşeceği gündeme geldi. Peki Kanlı Ay tutulması Türkiye'den görülecek mi, nereden izlenir?

Kanlı Ay tutulması Türkiye'den görülecek mi, saat kaçta? Kanlı Ay tutulmasının görüleceği ülkeler

KANLI AY TUTULMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA OLACAK?

Uzmanlar tarafından açıklanan bilgilere göre 2026 yılının ilk Kanlı Ay tutulması 3 Mart tarihinde gerçekleşecek ve 80 dakika sürecek. Kanlı Ay tutulması Dünya'nın Güneş ile Ay'ın arasına girmesiyle oluşur. Dünya, Güneş ışınlarının Ay'a ulaşmasını engeller ve Ay, Dünya'nın umbra adı verilen gölge konisinin içerisinde kalır. Güneş'ten Dünya'ya gelen kısa dalga boyuna sahip olan mavi ışıklar dağılırken, kısa boylu olan kırmızı ve turuncu ışıklar ise atmosferden daha az saçılarak geçer. Dünyanın kenarından geçen kırmızı ışıklar Ay'ın yüzeyine odaklanır. Tutulma sırasında Ay parlak beyaz rengini kaybederek, kızıl bir renge bürünür. Halk arasında ise bu yaşanan tam Ay tutulması, Kanlı Ay olarak adlandırılmaktadır.

Kanlı Ay tutulması Türkiye'den görülecek mi, saat kaçta? Kanlı Ay tutulmasının görüleceği ülkeler

KANLI AY TUTULMASI TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLECEK Mİ?

2026 yılının ilk Kanlı Ay tutulması uzmanlar tarafından açıklanan bilgilere göre Türkiye'den izlenemeyecek. Tutulmayı Türkiye'den izlemek isteyen vatandaşların özel ekipmanlara sahip olması gerekiyor. 3 Mart 2026 tarihinde gerçekleşecek olan Kanlı Ay tutulması Amerika kıtası, Doğu Asya ve Avustralya'da yaşayanlar tarafından ise çıplak gözle görülebilecek. Türkiye'de görülebilecek olan Kanlı Ay tutulması ise 28 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleşecek.

ETİKETLER
#2026
#ay tutulması
#Kanlı Ay Tutulması
#Kanlı Ay Tutulması
#Gök Bilim
#Saat Kaçta
#Gök Olayı
#Türkiye'den Izlenecek Mi
#3 Mart 2026
#28 Ağustos 2026
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.