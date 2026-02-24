Kanlı Ay tutulması Türkiye'den görülecek mi, saat kaçta? Kanlı Ay tutulmasının görüleceği ülkeler

Kanlı Ay tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi, saat kaçta soruları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Halk arasında "Kanlı Ay" olarak bilinen tam ay tutulmasına sayılı günler kaldı. 2026 yılının ilk büyük gökyüzü olayı olan Kanlı Ay tutulmasının ne zaman, saat kaçta gerçekleşeceği uzmanlar tarafından açıklandı. Yapılan açıklamanın ardından Kanlı Ay tutulmasının hangi ülkelerden görülebileceği de belli oldu. Gökyüzü meraklıları ve fotoğrafçılar için görsel bir şölen sunacak olan Kanlı Ay tutulmasının ne zaman, saat kaçta gerçekleşeceği gündeme geldi. Peki Kanlı Ay tutulması Türkiye'den görülecek mi, nereden izlenir?

KANLI AY TUTULMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA OLACAK?

Uzmanlar tarafından açıklanan bilgilere göre 2026 yılının ilk Kanlı Ay tutulması 3 Mart tarihinde gerçekleşecek ve 80 dakika sürecek. Kanlı Ay tutulması Dünya'nın Güneş ile Ay'ın arasına girmesiyle oluşur. Dünya, Güneş ışınlarının Ay'a ulaşmasını engeller ve Ay, Dünya'nın umbra adı verilen gölge konisinin içerisinde kalır. Güneş'ten Dünya'ya gelen kısa dalga boyuna sahip olan mavi ışıklar dağılırken, kısa boylu olan kırmızı ve turuncu ışıklar ise atmosferden daha az saçılarak geçer. Dünyanın kenarından geçen kırmızı ışıklar Ay'ın yüzeyine odaklanır. Tutulma sırasında Ay parlak beyaz rengini kaybederek, kızıl bir renge bürünür. Halk arasında ise bu yaşanan tam Ay tutulması, Kanlı Ay olarak adlandırılmaktadır.

KANLI AY TUTULMASI TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLECEK Mİ?

2026 yılının ilk Kanlı Ay tutulması uzmanlar tarafından açıklanan bilgilere göre Türkiye'den izlenemeyecek. Tutulmayı Türkiye'den izlemek isteyen vatandaşların özel ekipmanlara sahip olması gerekiyor. 3 Mart 2026 tarihinde gerçekleşecek olan Kanlı Ay tutulması Amerika kıtası, Doğu Asya ve Avustralya'da yaşayanlar tarafından ise çıplak gözle görülebilecek. Türkiye'de görülebilecek olan Kanlı Ay tutulması ise 28 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleşecek.