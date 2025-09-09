Kapıyı açan 14 yaşındaki çocuğa bıçaklı saldırı

Bafra'da Emirefendi Mahallesi Hasan Çakın Caddesi’nde bulunan 5 katlı bir apartmanın 3. katında dehşet veren olay yaşandı.

14 YAŞINDAKİ ÇOCUK AKRAN SALDIRISINA UĞRADI

14 yaşındaki E.Ş. evindeyken zil çalınca kapıyı açtı. Bu sırada kapıda bulunan E.D. (14), E.Ş.’nin baldırına bıçakla saldırdıktan sonra olay yerinden kaçtı. Yaralanan E.Ş., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay sonrası kaçan şüpheliyi yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.