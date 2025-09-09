Menü Kapat
27°
Kapıyı açan 14 yaşındaki çocuğa bıçaklı saldırı

Samsun'un Bafra ilçesinde 14 yaşındaki çocuk kapıyı açar açmaz bıçaklı saldırıya uğradı. Akran saldırısına uğrayan çocuk hastaneye kaldırıldı.

Kapıyı açan 14 yaşındaki çocuğa bıçaklı saldırı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.09.2025
22:34
|
GÜNCELLEME:
09.09.2025
22:34

'da Emirefendi Mahallesi Hasan Çakın Caddesi’nde bulunan 5 katlı bir apartmanın 3. katında dehşet veren olay yaşandı.

Kapıyı açan 14 yaşındaki çocuğa bıçaklı saldırı

14 YAŞINDAKİ ÇOCUK AKRAN SALDIRISINA UĞRADI

14 yaşındaki E.Ş. evindeyken zil çalınca kapıyı açtı. Bu sırada kapıda bulunan E.D. (14), E.Ş.’nin baldırına bıçakla saldırdıktan sonra olay yerinden kaçtı. Yaralanan E.Ş., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay sonrası kaçan şüpheliyi yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

