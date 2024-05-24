Kaputun üstüne çıkıp tepindiler: Çılgın keçiler kamerada
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
24 May 2024 09:07 - Güncelleme : 24 May 2024 09:17
İstanbul Arnavutköy'de keçi sürüsü, bir otomobilin kaputunun üstüne çıkarak tepindi. O ilginç anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.
Arnavutköy Arnavutköy'de keçi sürüsü sokaktan geçtiği esnada park halindeki bir otomobilin üzerine çıktı. Otomobilin kaputunun üzerinde tepinen keçiler nedeniyle araçta çizikler ve hasar oluştu.
O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı