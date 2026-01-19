Kar yağışı sonrası İstanbul’da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? 19 Ocak Pazartesi İSKİ baraj doluluk oranları

Kategoriler
İstanbul
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre beklenen kar dün gece İstanbul'da etkili oldu. Su seviyelerinin azaldığı İstanbul'da kar yağışı sonrasında oran yükseldi.
Paylaşılan verilere göre İstanbul'da baraj doluluk oranı güncel olarak %24,65 oldu. Son güncelleme bugün erken saatlerde olurken anlık olarak %24 seviyesinde devam ediyor. İstanbul'da etkili olan kar yağışı, baraj oranını da etkiledi.
Barajlarımızın son bir yıldaki ay sonları doluluk oranları (%)
31.01.2025: %52
28.02.2025: %74
31.03.2025: %79
30.04.2025: %81
31.05.2025: %76
30.06.2025: %66
31.07.2025: %53
31.08.2025: %40
30.09.2025: %28
31.10.2025: %23
30.11.2025: %18
31.12.2025: %18
19.01.2026: %24