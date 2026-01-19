Kar yağışı sonrası İstanbul’da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? 19 Ocak Pazartesi İSKİ baraj doluluk oranları

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre beklenen kar dün gece İstanbul'da etkili oldu. Su seviyelerinin azaldığı İstanbul'da kar yağışı sonrasında oran yükseldi.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI 19 OCAK

Paylaşılan verilere göre İstanbul'da baraj doluluk oranı güncel olarak %24,65 oldu. Son güncelleme bugün erken saatlerde olurken anlık olarak %24 seviyesinde devam ediyor. İstanbul'da etkili olan kar yağışı, baraj oranını da etkiledi.

İSTANBUL YILLARA GÖRE BARAJ DOLULUK ORANI

Barajlarımızın son bir yıldaki ay sonları doluluk oranları (%)

31.01.2025: %52

28.02.2025: %74

31.03.2025: %79

30.04.2025: %81

31.05.2025: %76

30.06.2025: %66

31.07.2025: %53

31.08.2025: %40

30.09.2025: %28

31.10.2025: %23

30.11.2025: %18

31.12.2025: %18

19.01.2026: %24