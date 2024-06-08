Karadenizli usta direğin üzerine öyle bir şey yaptı ki! Görenler şaşkınlığını gizleyemiyor

08 Haziran 2024 12:56 - Güncelleme : 08 Haziran 2024 13:14

Kaporta ustası Çelik, merkeze bağlı Derebaşı köyündeki arazisinde ailesi için yabani hayvanların giremeyeceği ahşap ev yapmaya karar verdiğini söyledi. Böyle bir evin çocukluk hayali olduğunu anlatan 38 yaşındaki Çelik, arkadaşının tavsiyesi ile 12 metrelik 30 ton yük taşıma kapasitesine sahip demir direk satın aldığını belirtti.



Maceracı bir karaktere sahip olduğunu anlatan Çelik, "Severim çocukluğumdan beri böyle yapıları. İlk başta ihtimal vermiyordum ama hayal gücümü kullanınca her şey yerli yerine oturdu ve evi yapmaya başladım." dedi.

VİNÇ ÇARPTI OMURİLİĞİ KIRILDI

Çelik, tasarladığı evi, direğin üstüne 14 çelik bariyer kullanarak vidaladığını kaydederek, "Zeminde taban alanı oluşturduktan sonra, direği vinç yardımıyla kaldırarak çelik vidalarla yere sabitledik. Çok uğraştık uzun zaman aldı. Birkaç kez denemek zorunda kaldık. Vinç bazı denemelerimizde sabitlediğimiz yerinden kalktı. Yollar kötü, vincin gidip gelmesi zor olduğu için süreç uzun sürdü." diye konuştu.

KAFATASI VE OMURİLİĞİNDE ÇATLAK VAR

Yaklaşık 3 yıl önce evin inşası sırasında devrilen vincin çarpması sonucu kafatası ve omuriliğinde çatlak oluştuğunu dile getiren Çelik, uzun süren tedavisinin ardından omuriliğinde 4 platin olmasına rağmen tekrar çalışmaya başladığını aktardı. Çelik, uzun uğraşlar sonucu girişi yerden 12, çatısı 20 metre yüksekte 70 metrekarelik bungalov evi tamamladığına değinerek, "Ev 2+1 ve 70 metrekare. Birinci katı salon, mutfak ve balkondan, ikinci katı ise banyo, tuvalet ile biri çocuk odası olmak üzere 2 odadan oluşuyor." ifadelerini kullandı.



Hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığın vurgulayan Çelik, "Böyle bir şeyi başarmak en büyük hayalimdi. Bunu başarmış olmak huzur veriyor. Hayalim bu manzaraya bakmaktı. O kadar sıkıntı ve stresi bundan dolayı çektik. Buna ulaşmak güzel bir duygu, tarifi yok." dedi.