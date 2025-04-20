Karaman'da film gibi olay! Bıçaklandı, hastaneye giderken duvara çarparak can verdi

Karaman'da 2 kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralanan kişi, aracıyla hastaneye ulaşmaya çalışırken kan kaybından fenalaşarak bir evin duvarına çarptı. Hastaneye kaldırılan yaralı hayatını kaybetti. Cinayet şüphelisi ise gözaltına alındı.

Larende Mahallesi Şehit Ömer Doğan Caddesi üzerindeki müstakil evde yaşanan olayda iddiaya göre, Hasan Ali Ay (28), evine gittiği H.V. ile küfürleşme yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.V., Hasan Ali Ay'ı sol bacağından bıçakladı.

BIÇAKLANMIŞ HALDE ARABA KULLANIRKEN DUVARA ÇARPTI

Olay sonrası otomobiliyle hastaneye gitmeye çalışan Hasan Ali Ay, kan kaybından fenalaşarak 582. Sokak'ta bir evin duvarına çarparak kaza yaptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Hasan Ali Ay, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

CİNAYET ŞÜPHELİSİ YAKALANDI



Cinayet şüphelisi H.V. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekibi ise kavganın yaşandığı ev ile otomobilde incelemede bulundu. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.