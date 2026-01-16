Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Karayolları Genel Müdürlüğü 150 sözleşmeli personel alımı başvuru şartları ve tarihleri belli oldu

Karayolları Genel Müdürlüğü 150 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Personel alımı duyurusu sonrasında ise başvuru şartları ve tarihleri merak konusu haline geldi.

Karayolları Genel Müdürlüğü 150 sözleşmeli personel alımı başvuru şartları ve tarihleri belli oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.01.2026
saat ikonu 12:37
|
GÜNCELLEME:
16.01.2026
saat ikonu 12:37

(KGM), 150 sözleşmeli personel istihdam edecek. Binlerce kişi ise başvuru tarihlerini araştırmaya başladı.

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 150 PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuru şartlarının bazıları şöyle:

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmaması,
Başvuru yapacağı pozisyon için aranan nitelikleri ve özel şartları taşıyor olması, Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olması, Herhangi bir sebeple kamu görevinden çıkarılmamış olması, Askerlik hizmetini yapmış, tecilli veya muaf olması,
Tercih edecekleri kadro veya pozisyonlar için belirtilen; sürücü belgesi, mezuniyet belgesi, sertifika vb. diğer belgelere başvuru işlemlerinin son günü itibarıyla sahip olmaları gerekmektedir. Söz konusu belgelere
başvuru işlemlerinin son günü itibarıyla sahip olmayan adayların yerleştirilmiş olsa dahi atamaları yapılmayacaktır.

TÜM ŞARTLAR İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ

KGM 150 PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

Başvurular “Kariyer Kapısı” kariyerkapisi.gov.tr/isealim üzerinden 16/01/2026- 30/01/2026 tarihleri arasında alınacak olup başvurular 16/01/2026 tarihinde saat 00.00’da başlayıp 30/01/2026 tarihinde saat 23:59’da sona erecek.

#karayolları genel müdürlüğü
#Iş Başvurusu
#Kgm
#Personel İstihdamı
#TÜRKİYE
#Yaşam
