Karayolları Genel Müdürlüğü 150 sözleşmeli personel alımı başvuru şartları ve tarihleri belli oldu

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), 150 sözleşmeli personel istihdam edecek. Binlerce kişi ise başvuru tarihlerini araştırmaya başladı.

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 150 PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuru şartlarının bazıları şöyle:

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmaması,

Başvuru yapacağı pozisyon için aranan nitelikleri ve özel şartları taşıyor olması, Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olması, Herhangi bir sebeple kamu görevinden çıkarılmamış olması, Askerlik hizmetini yapmış, tecilli veya muaf olması,

Tercih edecekleri kadro veya pozisyonlar için belirtilen; sürücü belgesi, mezuniyet belgesi, sertifika vb. diğer belgelere başvuru işlemlerinin son günü itibarıyla sahip olmaları gerekmektedir. Söz konusu belgelere

başvuru işlemlerinin son günü itibarıyla sahip olmayan adayların yerleştirilmiş olsa dahi atamaları yapılmayacaktır.

KGM 150 PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

Başvurular “Kariyer Kapısı” kariyerkapisi.gov.tr/isealim üzerinden 16/01/2026- 30/01/2026 tarihleri arasında alınacak olup başvurular 16/01/2026 tarihinde saat 00.00’da başlayıp 30/01/2026 tarihinde saat 23:59’da sona erecek.