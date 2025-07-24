Karayolunda yağlı tuzak! Zincirleme kazaya neden oldu

Milas Bodrum Karayolu üzerinde sabah saatlerinde bir zincirleme kaza yaşandı. Edinilen bilgilere göre, karayolunda seyir halinde olan ir araçtan yola yağ döküldü. Kısa süre sonra aynı güzergahtan geçen araçlar, yolun kayganlaşması sonucu kontrolden çıkarak zincirleme kazaya karıştı.

KAZAYA 9 ARAÇ KARIŞTI

Kazaya 1’i motosiklet olmak üzere toplam 9 araç karışırken, 2 araç şarampole yuvarlandı. Kazada 2 kişinin yaralandığı öğrenildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Bölge trafik ekiplerinin çalışması sonucu kazaya karışan araçlar bulundukları yerden kaldırılarak yol tekrar trafiğe açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.