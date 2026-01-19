Kardan döner de yaptılar! Vatandaşlara ikram etti

Kar yağışını fırsat bilen Sivas'ın Suşehri ilçesinde yaşayan döner ustası Muhammet Güner, kardan döner yapmaya karar verdi.

Dışarıda biriken karları üst üste koyarak döner şekli veren Güner, eline aldığı döner bıçağıyla adeta et ve tavuk döner keser gibi karı kesmeye başladı. Kestiği karları dürüme saran Güner, kardan döneri çevredeki vatandaşlara ikram etti.

KARDAN DÖNERE YOĞUN İLGİ

Ortaya çıkan ilginç görüntü, hem dükkana gelenlerin hem de çevredeki vatandaşların dikkatini çekti. Kardan dönerin çok fazla ilgi gördüğünü belirten Güner, "Kar çok güzel yağıyordu. Biz de farklı bir şey yapalım dedik ve insanlar da ilgisini gösterdi" dedi.

İnsanların ilgisine teşekkür ettiğini belirten Muhammet Güner, "Dışarıda çok güzel kar yağıyordu. Etten ve tavuktan döner yapıyoruz. Biz de dedik ki neden kardan döner yapmıyoruz. Bunun üzerine kardan döner yaptım. Bu dönerin bu kadar ilgi çekeceğini düşünmemiştim. İnsanların gösterdiği ilgiye teşekkür ederim" dedi.