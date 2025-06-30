Kardemir'de oksijen tankı patladı: 1 işçi ağır yaralı

Karabük Demir ve Çelik Fabrikası'nda (KARDEMİR) oksijen tankı patlamadı. Olayda 1 işçi ağır yaralandı. Yaralı işçi, hava ambulansı ile Ankara'ya sevk edildi.

Karabük Demir ve Çelik Fabrikası Hava Ayrıştırma Tesisi'nde saat 14.50 sıralarındayaşanan olayda Fatih Tetik isimli işçi buffer oksijen tankı tahliye vanasını açmaya çalıştığı sırada patlama meydana geldi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Dışarıya yayılan oksijen nedeniyle vücudunda yanıklar oluşan Tetik ağır yaralandı. Talihsiz işçi olay yerine sevk edilen ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Tetik, daha sonra Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

KARDEMİR'DEN AÇIKLAMA

KARDEMİR'den yapılan açıklamada, patlama sonucu tahliye vanasını açan personelin atmosfere yayılan oksijen nedeniyle yaralandığı ifade edildi. Yaralı işçinin ilk müdahalesinin ardından hava ambulansı ile Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildiği ve sağlık durumunun yakından takip edildiği bildirildi.