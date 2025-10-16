Kardeşinin sevgilisine dehşeti yaşatmıştı! O ağabey hakkında karar verildi

Aydın'ın Efeler ilçesinde kız arkadaşının abisi ve kuzenleriyle buluşan A.G., çıkan tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle H.T., H.T., V.T. ve Y.O. tarafından darp edilerek bıçaklandı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı şahsa ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri de olayın şüphelisi 4 kişiyi tespit ederek gözaltına aldı. Öte yandan şahısların olayda kullandığı bıçak da ele geçirildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

O AĞABEY TUTUKLANDI

Adliyede hakim karşısına çıkartılan şüphelilerden kız kardeşinin sevgilisini bıçaklayan H.T. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.