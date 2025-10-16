Menü Kapat
Kardeşinin sevgilisine dehşeti yaşatmıştı! O ağabey hakkında karar verildi

Aydın'da A.G., kız arkadaşının abisi H.T. ve kuzenleri tarafından önce dövüldü, sonra bıçaklandı. Ağabey H.T., ve kuzenleri H.T., V.T. ve Y.O. olay sonrası yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler hakkında karar verildi. İşte olayın detayları...

IHA
16.10.2025
16.10.2025
Aydın'ın Efeler ilçesinde kız arkadaşının abisi ve kuzenleriyle buluşan A.G., çıkan tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle H.T., H.T., V.T. ve Y.O. tarafından edilerek bıçaklandı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı şahsa ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri de olayın şüphelisi 4 kişiyi tespit ederek gözaltına aldı. Öte yandan şahısların olayda kullandığı bıçak da ele geçirildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

O AĞABEY TUTUKLANDI

Adliyede hakim karşısına çıkartılan şüphelilerden kız kardeşinin sevgilisini bıçaklayan H.T. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 3 ise şartı ile serbest bırakıldı.

