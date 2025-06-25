Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Kardeşinin sevgilisiyle önce yemek yedi, sonra vahşice öldürdü! Kan donduran ifade

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bayramın 3'üncü günü yaşanan vahşette beklenen rapor çıktı. Kız arkadaşının sevgilisini bıçaklayarak katleden Kenan Ç'nin cezai ehliyetinin tam olduğu ortaya çıktı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.06.2025
saat ikonu 10:12
|
GÜNCELLEME:
25.06.2025
saat ikonu 11:31

Kocaeli'nde Kurban Bayramı'nın 3'üncü günü vahşet yaşandı. 43 yaşındaki iş adamı Ali Rıza Düzova, küs olduğu kız arkadaşının ağabeyi Kenan Ç. ile barışmak istedi. Bayramda buluşan Neslihan Ç., Kenan Ç. ve Ali Rıza Düzova bir süre sonra ayrılmak istedi. Fakat Kenan Ç., iş adamıyla bir süre daha sohbet etmek istedi. Gitmek isteyen Düzova, kız arkadaşının abisi tarafından bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan Düzova, olaydan 3 gün sonra kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kenan Ç. ise tutuklandı.


BEKLENEN RAPOR ÇIKTI

Olaya ilişkin açılan davanın duruşması, Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye devam etti. Salonda tutuklu sanık Kenan Ç. ve taraf avukatları hazır bulundu. Adli tıp kurumundan (ATK) gelen raporda, sanığın cezai ehliyetinin tam olduğu okundu. Sanık avukatı Hüseyin Acurman, müvekkilinin hasta olduğunu ve daha önce şizofreni teşhisi konduğunu belirterek, rapora itiraz etti. Raporu kabul etmeyen sanık da tahliyesini istedi.
Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

"GÖZÜM KARARDI, OLAY NASIL OLDU HATIRLAMIYORUM"

Savunması için söz hakkı verilen sanık Kenan Ç., "2014 yılından beri psikiyatri tedavi görüyordum. Pipolar bozukluk tedavisi görüyordum. Bir süredir ilaçlarımı kullanmıyordum. Rahatsızlığım sebebiyle çalışamadım, aileme ve başkasına zarar vermemek için çiftlik evinde kalmaya başladım. Doğruyu yanlışı ayırt edemiyordum. Daha önce de hastalığımdan kaynaklı nadiren de olsa aileme zarar verme eğilimim olmuştur. Olay günü Ali bana küfür etti. Ne olduysa ondan sonra oldu. Gözüm karardı, olay nasıl oldu hatırlamıyorum. Kimseye bir şey olmasını istemezdim. Ayrıca Ali Rıza daha önce beni mesajla ölümle tehdit etti." ifadelerini kullanmıştı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İran-İsrail savaşının kazananı Trump'ın 'en iyi dostları' oldu! İşte bölgede giderek artan önemli aktörler
Hastane bahçesinde öldürüldü! Korkunç cinayetin detayları ortaya çıktı!
Aydın'daki korkunç cinayetin detayları ortaya çıktı! Kızının sevgilisi bilezikleri için katletmiş
ETİKETLER
#türkiye
#kocaeli
#Cumhuriyet Halk Partisi
#Eiffel Kulesi
#Kelebek uçuşu
#Kıbrıs
#Kırmızı
#pomem
#cinayet
#bıçaklanma
#bıçaklama
#dava
#şizofreni
#Türkçede Haber
#Siyasi Haber
#Sanığın Ruhsal Durumu
#Psikoz
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.