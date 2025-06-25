Kardeşinin sevgilisiyle önce yemek yedi, sonra vahşice öldürdü! Kan donduran ifade

Kocaeli'nde Kurban Bayramı'nın 3'üncü günü vahşet yaşandı. 43 yaşındaki iş adamı Ali Rıza Düzova, küs olduğu kız arkadaşının ağabeyi Kenan Ç. ile barışmak istedi. Bayramda buluşan Neslihan Ç., Kenan Ç. ve Ali Rıza Düzova bir süre sonra ayrılmak istedi. Fakat Kenan Ç., iş adamıyla bir süre daha sohbet etmek istedi. Gitmek isteyen Düzova, kız arkadaşının abisi tarafından bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan Düzova, olaydan 3 gün sonra kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kenan Ç. ise tutuklandı.



BEKLENEN RAPOR ÇIKTI

Olaya ilişkin açılan davanın duruşması, Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye devam etti. Salonda tutuklu sanık Kenan Ç. ve taraf avukatları hazır bulundu. Adli tıp kurumundan (ATK) gelen raporda, sanığın cezai ehliyetinin tam olduğu okundu. Sanık avukatı Hüseyin Acurman, müvekkilinin hasta olduğunu ve daha önce şizofreni teşhisi konduğunu belirterek, rapora itiraz etti. Raporu kabul etmeyen sanık da tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

"GÖZÜM KARARDI, OLAY NASIL OLDU HATIRLAMIYORUM"

Savunması için söz hakkı verilen sanık Kenan Ç., "2014 yılından beri psikiyatri tedavi görüyordum. Pipolar bozukluk tedavisi görüyordum. Bir süredir ilaçlarımı kullanmıyordum. Rahatsızlığım sebebiyle çalışamadım, aileme ve başkasına zarar vermemek için çiftlik evinde kalmaya başladım. Doğruyu yanlışı ayırt edemiyordum. Daha önce de hastalığımdan kaynaklı nadiren de olsa aileme zarar verme eğilimim olmuştur. Olay günü Ali bana küfür etti. Ne olduysa ondan sonra oldu. Gözüm karardı, olay nasıl oldu hatırlamıyorum. Kimseye bir şey olmasını istemezdim. Ayrıca Ali Rıza daha önce beni mesajla ölümle tehdit etti." ifadelerini kullanmıştı.