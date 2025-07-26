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 | Yusuf Özgür Bülbül

Kargo bavulundan çıktı: Hakkari'de 17 kilo 780 gram uyuşturucu yakalandı!

Hakkari Valiliği'nin açıklamasına göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kargo firmaları üzerinde düzenlediği operasyonda önemli miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi. İşte detaylar...

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.07.2025
saat ikonu 21:25
|
GÜNCELLEME:
26.07.2025
saat ikonu 21:25

Hakkari'de polis ekipleri tarafından bir kargo aracında yapılan aramada bavul içerisinde 14 kilo 100 gram ve 3 kilo 680 gram olmak üzere toplam 17 kilo 780 gram ele geçirildi.

Kargo bavulundan çıktı: Hakkari'de 17 kilo 780 gram uyuşturucu yakalandı!

17 KİLO 780 GRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 24 Temmuz 2025 tarihinde kargo firmaları üzerinde operasyon gerçekleştirdi. Yapılan kontroller sırasında bir kargo gönderisinden şüphelenilmesi üzerine yapılan aramada, bavul 14 adet siyah çorap içerisine sarılı halde 28 parça eroin maddesi ile 7 adet siyah çorap içinde şeffaf poşetlere sarılmış ve yeşil bantla işaretlenmiş 7 parça metamfetamin maddesi bulundu. Ele geçirilen uyuşturucuların toplam daralı ağırlığının 14 kilo 100 gram eroin ve 3 kilo 680 gram metamfetamin olmak üzere 17 kilo 780 gram uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı" denildi.

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#uyuşturucu
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