Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Yaşam
Avatar
Editor
 | Beyza Çolak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.10.2026
saat ikonu 09:45
|
GÜNCELLEME:
16.10.2026
saat ikonu 09:45

Kargo ve kuryeler 16-17 Ekim'de çalışıyor mu? İstanbul'da motokurye yasağı devam ediyor mu?

Kargo ve kuryeler 16-17 Ekim'de çalışıyor mu? İstanbul'da etkisini sürdüren olumsuz hava koşullarının ardından kent genelinde motosiklet yasağı uygulanmaya başladı. Motokuryelere getirilen trafik yasağının ne zaman sona ereceği ise merak ediliyor. Peki Kargo ve kuryeler 16-17 Ekim'de çalışıyor mu? İstanbul'da motokurye yasağı devam ediyor mu?

Avatar
Editor
 Beyza Çolak
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Kargo ve kuryeler 16-17 Ekim'de çalışıyor mu? İstanbul'da motokurye yasağı devam ediyor mu?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.10.2026
saat ikonu 09:45
|
GÜNCELLEME:
16.10.2026
saat ikonu 09:45

'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle motokuryelere getirilen trafik yasağının ne zaman sona ereceği merak ediliyordu. İstanbul Valiliğinin olumsuz hava koşulları nedeniyle aldığı karar doğrultusunda motosiklet ve iki tekerlekli araçların trafiğe çıkışı geçici olarak yasaklanmıştı. İstanbul Valisi 'ün yaptığı son açıklamayla birlikte yasak sona erdi. Peki, 16-17 Ekim günü kuryeler çalışıyor mu, yemek ve market siparişleri verilebiliyor mu?

Kargo ve kuryeler 16-17 Ekim'de çalışıyor mu? İstanbul'da motokurye yasağı devam ediyor mu?

İSTANBUL'DA MOTOSİKLET YASAĞI KALKTI MI?

İstanbul'da sağanak yağışın yol açabileceği olumsuzluklara karşı alınan tedbirler kapsamında motosiklet ve türevi iki tekerlekli araçların trafiğe çıkışı 14 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 21.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar yasaklanmıştı.

İstanbul Valisi Davut Gül, yaptığı son açıklamada motosikletlerin 16 Ekim 2026 Cuma günü saat 06.00'dan itibaren trafiğe çıkabileceğini bildirdi. Böylece motokuryelere yönelik trafik kısıtlaması sona erdi.

Kargo ve kuryeler 16-17 Ekim'de çalışıyor mu? İstanbul'da motokurye yasağı devam ediyor mu?

16 EKİM CUMA KURYELER ÇALIŞIYOR MU?

İstanbul'da motosiklet yasağının 16 Ekim Cuma günü saat 06.00 itibarıyla sona ermesiyle motokuryeler yeniden trafiğe çıkabilecek. Kurye hizmetlerinin devam etmesi beklenirken siparişlerin durumu, ilgili işletmelerin ve teslimat platformlarının hizmet koşullarına göre değişebilir.

Kargo ve kuryeler 16-17 Ekim'de çalışıyor mu? İstanbul'da motokurye yasağı devam ediyor mu?

YEMEK VE MARKET SİPARİŞLERİ İPTAL Mİ EDİLDİ?

Motosiklet yasağı nedeniyle bazı bölgelerde teslimat hizmetlerinde aksama yaşanmış olabilir. Yasağın sona ermesiyle birlikte yemek ve market siparişleri yeniden teslim edilebilecek. Ancak restoranların, marketlerin ve kurye platformlarının çalışma durumunu öğrenmek için kullanılan uygulama üzerinden kontrol yapılması gerekiyor.

ETİKETLER
#İstanbul
#Davut Gül
#motokurye
#İstanbul Valiliği
#Motosiklet Yasağı
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.