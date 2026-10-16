Kargo ve kuryeler 16-17 Ekim'de çalışıyor mu? İstanbul'da motokurye yasağı devam ediyor mu?

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle motokuryelere getirilen trafik yasağının ne zaman sona ereceği merak ediliyordu. İstanbul Valiliğinin olumsuz hava koşulları nedeniyle aldığı karar doğrultusunda motosiklet ve iki tekerlekli araçların trafiğe çıkışı geçici olarak yasaklanmıştı. İstanbul Valisi Davut Gül'ün yaptığı son açıklamayla birlikte yasak sona erdi. Peki, 16-17 Ekim günü kuryeler çalışıyor mu, yemek ve market siparişleri verilebiliyor mu?

İSTANBUL'DA MOTOSİKLET YASAĞI KALKTI MI?

İstanbul'da sağanak yağışın yol açabileceği olumsuzluklara karşı alınan tedbirler kapsamında motosiklet ve türevi iki tekerlekli araçların trafiğe çıkışı 14 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 21.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar yasaklanmıştı.

İstanbul Valisi Davut Gül, yaptığı son açıklamada motosikletlerin 16 Ekim 2026 Cuma günü saat 06.00'dan itibaren trafiğe çıkabileceğini bildirdi. Böylece motokuryelere yönelik trafik kısıtlaması sona erdi.

16 EKİM CUMA KURYELER ÇALIŞIYOR MU?

İstanbul'da motosiklet yasağının 16 Ekim Cuma günü saat 06.00 itibarıyla sona ermesiyle motokuryeler yeniden trafiğe çıkabilecek. Kurye hizmetlerinin devam etmesi beklenirken siparişlerin durumu, ilgili işletmelerin ve teslimat platformlarının hizmet koşullarına göre değişebilir.

YEMEK VE MARKET SİPARİŞLERİ İPTAL Mİ EDİLDİ?

Motosiklet yasağı nedeniyle bazı bölgelerde teslimat hizmetlerinde aksama yaşanmış olabilir. Yasağın sona ermesiyle birlikte yemek ve market siparişleri yeniden teslim edilebilecek. Ancak restoranların, marketlerin ve kurye platformlarının çalışma durumunu öğrenmek için kullanılan uygulama üzerinden kontrol yapılması gerekiyor.