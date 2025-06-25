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 | Selahattin Demirel

Karısını öldürdüğünü 7 yıl sonra itiraf etti! Gömdüğü yeri böyle gösterdi

Antalya'da yaklaşık 7 yıldır kayıp olan yabancı uyruklu kadının, eşi tarafından öldürüldüğü tespit edildi. Kadının cesedi ormanlık alandaki kazıda iskelet halinde bulundu. Şüpheli eş tutuklanırken cesedin gizlenmesine yardım eden kardeşi ise yurt dışı yasağıyla serbest bırakıldı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.06.2025
saat ikonu 20:32
|
GÜNCELLEME:
25.06.2025
saat ikonu 20:32

25 Aralık 2018 tarihinde M.E.U., Antalya Muratpaşa Demircikara Polis Merkezi'ne yaptığı kayıp başvurusu yaptı. M.E.U., eşi Elena Beyder Usluca'nın 24 Kasım'da evden ayrıldığını ve 1 ay boyunca dönmediğini, kanser hastası olduğunu ve zaman zaman evi terk ettiğini öne sürdü.

BANKA VE HTS KAYITLARI İNCELENDİ

Yürütülen detaylı çalışmalar neticesinde Elena Beyder Usluca'dan bugüne kadar haber alınamadığı, yurt dışı çıkışının bulunmadığı ve banka/HTS kayıtlarının da şüpheli durumu desteklediği belirlendi.

Karısını öldürdüğünü 7 yıl sonra itiraf etti! Gömdüğü yeri böyle gösterdi

Yaklaşık 1 yıllık teknik ve fiziki takip neticesinde Usluca'nın 24-26 Kasım 2018 tarihleri arasında eşi tarafından öldürüldüğü, olay sonrası cesedin saklanmasında şüpheli M.E.U.'nun kardeşi R.U.'nun yardım ettiği değerlendirildi. Şüpheliler eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

TARTIŞMADA ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ

M.E.U. ifadesinde eşiyle tartıştığını, çıkan arbedede eşinin yere düşerek öldüğünü, ardından cesedi Aksu Kumköy ormanlık alana gömdüğünü itiraf etti.

Karısını öldürdüğünü 7 yıl sonra itiraf etti! Gömdüğü yeri böyle gösterdi

Yapılan yer gösterme çalışmasında kadına ait olduğu değerlendirilen iskelet parçalarına ulaşıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.U. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, eşi M.E.U. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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