Karne günü etkinlikleri İstanbul! İBB 19-30 Ocak ücretsiz karne günü etkinliği programı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Metro İstanbul tarafından 19-30 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek ücretsiz karne günü etkinlikleri duyuruldu. Milyonlarca öğrenci bugün karnelerini alacak. Karnelerin dağıtılmasının ardından öğrenciler hafta sonlarıyla birlikte 16 gün olan yarıyıl tatiline girecekler. Karne günü çocuklarıyla vakit geçirmek isteyen veliler tarafından İstanbul'da düzenlenecek ücretsiz etkinlikler araştırılmaya başlandı. 19-30 Ocak İstanbul ücretisiz karne günü etkinlik programı duyuruldu.

İSTANBUL KARNE GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ÜCRETSİZ 19-30 OCAK

Metro İstanbul tarafından yarıyıl tatili boyunca 7-11 yaş arası çocuklar için ücretsiz etkinlikler düzenelnecek. Bu etkinlikler Esenler ve Esenkent ilçelerinde yapılacak. Ücretsiz olarak yapılacak olan etkinliklere katılım için vatandaşların kayıt olmaları gerekiyor. Ayrıca kayıtların kontenjanla sınırlı olduğu ve her çocuğun bir günlük eğitime katılabileceği belirtildi.

İSTANBUL KARNE GÜNÜ ETKİNLİK PROGRAMI 19-23 ocak

Metro İstanbul tarafından gerçekleştirilen karne etkinlik programı ise şöyle:

09.00 - 11.00 Karşılaşma Kahvaltı

10.00 - 11.00 Bilim Deney Atölyesi

11.00 - 12.00 Origami Atölyesi

12.00 - 13.00 Öğle Yemeği

13.00 - 13.30 Yerleşke Gezisi

13.30 - 16.00 Bisiklet Eğitimi

16.00 - 16.30 Sertifika ve Hediye Takdimi