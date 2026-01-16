Menü Kapat
TGRT Haber
 Hüseyin Bahcivan

Karne günü etkinlikleri İstanbul! İBB 19-30 Ocak ücretsiz karne günü etkinliği programı

İstanbul ücretsiz karne günü etkinlikleri veliler ve öğrencilerin gündeminde yer alıyor. İlkokul, ortoakul ve liselerde okuyan yaklaşık 18 milyon öğrenci bugün karnelerini alacaklar. Karnelerin dağıtılmasının ardından öğrencilerin yarıyıl tatiline girecek. Veliler ve öğrenciler tarafından İstanbul'da yapılacak olan ücretsiz karne günü etkinlikleri merak ediliyor. 19-30 Ocak İstanbul'da düzenlenecek İBB karne günü etkinlik programı belli oldu. 7-11 yaş arasındaki çocuklara özel Metro İstanbul karne etkinliği gerçekleştirecek.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.01.2026
saat ikonu 09:31
|
GÜNCELLEME:
16.01.2026
saat ikonu 09:31

Büyükşehir Belediyesi tarafından 19-30 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek ücretsiz karne günü etkinlikleri duyuruldu. Milyonlarca öğrenci bugün karnelerini alacak. Karnelerin dağıtılmasının ardından öğrenciler hafta sonlarıyla birlikte 16 gün olan yarıyıl tatiline girecekler. Karne günü çocuklarıyla vakit geçirmek isteyen veliler tarafından İstanbul'da düzenlenecek ücretsiz etkinlikler araştırılmaya başlandı. 19-30 Ocak İstanbul ücretisiz karne günü etkinlik programı duyuruldu.

Karne günü etkinlikleri İstanbul! İBB 19-30 Ocak ücretsiz karne günü etkinliği programı

İSTANBUL KARNE GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ÜCRETSİZ 19-30 OCAK

Metro İstanbul tarafından boyunca 7-11 yaş arası çocuklar için ücretsiz etkinlikler düzenelnecek. Bu etkinlikler ve Esenkent ilçelerinde yapılacak. Ücretsiz olarak yapılacak olan etkinliklere katılım için vatandaşların kayıt olmaları gerekiyor. Ayrıca kayıtların kontenjanla sınırlı olduğu ve her çocuğun bir günlük eğitime katılabileceği belirtildi.

Karne günü etkinlikleri İstanbul! İBB 19-30 Ocak ücretsiz karne günü etkinliği programı

İSTANBUL KARNE GÜNÜ ETKİNLİK PROGRAMI 19-23 ocak

Metro İstanbul tarafından gerçekleştirilen karne etkinlik programı ise şöyle:

09.00 - 11.00 Karşılaşma Kahvaltı

10.00 - 11.00 Bilim Deney Atölyesi

11.00 - 12.00 Origami Atölyesi

12.00 - 13.00 Öğle Yemeği

13.00 - 13.30 Yerleşke Gezisi

13.30 - 16.00 Bisiklet Eğitimi

16.00 - 16.30 Sertifika ve Hediye Takdimi

#istanbul
#esenler
#metro istanbul
#yarıyıl tatili
#Çocuk Etkinlikleri
#Ücretsiz Etkinlikler
#Karne Günü
#Yaşam
