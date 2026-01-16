Karne günü etkinlikleri İstanbul! İBB 19-30 Ocak ücretsiz karne günü etkinliği programı

Kategoriler
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Metro İstanbul tarafından 19-30 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek ücretsiz karne günü etkinlikleri duyuruldu. Milyonlarca öğrenci bugün karnelerini alacak. Karnelerin dağıtılmasının ardından öğrenciler hafta sonlarıyla birlikte 16 gün olan yarıyıl tatiline girecekler. Karne günü çocuklarıyla vakit geçirmek isteyen veliler tarafından İstanbul'da düzenlenecek ücretsiz etkinlikler araştırılmaya başlandı. 19-30 Ocak İstanbul ücretisiz karne günü etkinlik programı duyuruldu.
Metro İstanbul tarafından yarıyıl tatili boyunca 7-11 yaş arası çocuklar için ücretsiz etkinlikler düzenelnecek. Bu etkinlikler Esenler ve Esenkent ilçelerinde yapılacak. Ücretsiz olarak yapılacak olan etkinliklere katılım için vatandaşların kayıt olmaları gerekiyor. Ayrıca kayıtların kontenjanla sınırlı olduğu ve her çocuğun bir günlük eğitime katılabileceği belirtildi.
Metro İstanbul tarafından gerçekleştirilen karne etkinlik programı ise şöyle:
09.00 - 11.00 Karşılaşma Kahvaltı
10.00 - 11.00 Bilim Deney Atölyesi
11.00 - 12.00 Origami Atölyesi
12.00 - 13.00 Öğle Yemeği
13.00 - 13.30 Yerleşke Gezisi
13.30 - 16.00 Bisiklet Eğitimi
16.00 - 16.30 Sertifika ve Hediye Takdimi