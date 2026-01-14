Karne haftası ders işlenir mi yoklama var mı? Yarıyıl tatili kapıda

Karne öncesi son derslerin nasıl uygulanacağı, yoklama ve devamsızlık durumlarının nasıl ele alınacağı Millî Eğitim Bakanlığı takvimi çerçevesinde merak konusu oldu.

İşte okulun son haftasında yoklama, ders uygulamaları ve karne haftasına dair bilinmesi gereken ayrıntılar.

OKULUN SON HAFTASI DERS İŞLENİR Mİ?

Geçtiğimiz yıllarda okulun son haftasında ders programları ve sınav uygulamaları tamamlanmış oluyor.

Bu nedenle ders işlenmese bile öğretmenler bu zaman dilimini öğrencilere yarar sağlayacak şekilde değerlendirebiliyor.

Okulun son birkaç gününde genel olarak ders tekrarları yapılırken, öte yandan karne basım işlemleri ile ilgili çalışmalar hız kazanıyor.

OKULUN SON HAFTASI YOKLAMA ALINIR MI?

Okulun son haftasında yoklama durumu ile ilgili MEB tarafından resmi bir açıklama yer almıyor.

Yoklama durumu ile ilgili okul idaresi karar vermekle birlikte; önceki haftalarda olduğu gibi okullarda son hafta da yoklama alındığı biliniyor.

Özellikle devamsızlık problemi yaşayan öğrencilerin okulun son gününe kadar okula devam etme uyarısı önem teşkil ediyor.