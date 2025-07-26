Kars-Ağrı yolunda sel: Ulaşıma kapanan yol için ekipler seferber oldu!

Kars'ın Kağızman ilçesinde, şiddetli sağanak sonrası köylerde hasar oluştu, bazı evler ile ahırlar sel sularıyla yıkıldı.

Kars’ta etkili olan sağanağın yol açtığı sel nedeniyle Kars-Kağızman-Ağrı karayolu ulaşıma kapandı. Ulaşıma kapanan karayolunda araçlar mahsur kaldı.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Kars’ın Kağızman ilçesinde etkili olan sağanak yağmur, birçok noktada sele neden oldu. Sel suları nedeniyle Kağızman-Ağrı karayolu ulaşıma kapanırken, bölgeye çok sayıda karayolları ve özel idare ekipleri sevk edildi.



Jandarma ve polis ekiplerinin güvenlik önlemleri aldığı bölgede karayolları ve özel idareye ait iş makinalarıyla kapanan karayolunun açılması için çalışma başlatıldı.