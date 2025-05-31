Kars dağlarında özgürlüğün simgesi: Yılkı atları doğal ortamlarında görüntülendi

Dağların yüksek kesimlerinde yaşam mücadelesi veren bu yaban atları, ilkbaharın gelmesiyle birlikte ovalara inerek hem karınlarını doyuruyor hem de özgürce koşmanın tadını çıkarıyor. Yem arayışıyla köy ve ilçe merkezlerine yakın alanlara inen onlarca yılkı atı, Karakale köyü civarındaki meralarda toplandı. Doğal yaşamın bir parçası olan bu atlar, hem otlanarak besleniyor hem de sürü halinde hareket ederek vahşi doğanın güzelliklerini sergiliyor.

Güreş Tutan Yılkı Atları Kamerada

Merada oyun oynayan yılkı atlarından iki tanesinin kısa süreli "güreş" tutar gibi birbirleriyle güç denemesi yaptığı anlar da kameralara yansıdı. Oldukça nadir rastlanan bu görüntüler, doğa fotoğrafçıları ve hayvanseverler için büyük ilgi uyandırdı. Kısa süreli gösteri sonrası hızla koşarak bölgeden uzaklaşan yılkı atları, doğaya karışarak gözden kayboldu. Yılkı atlarının bu özgürce davranışları, doğayla iç içe, insan etkisinden uzak yaşamlarını bir kez daha gözler önüne serdi.