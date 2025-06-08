Kars'ta ambulans şarampole devrildi! Yaralılar var

İstanbul
Kars'ta ambulans şarampole yuvarlandı. Yaşanan feci kazada 4 sağlık çalışanı yaralandı.
Ardahan'dan Iğdır'a hasta nakleden ve görev yerine dönmekte olan Uğur Keskin yönetimindeki ambulans şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edilirken, kazada doktor Yusuf Kemal ve sağlık çalışanları Ceren Arslan, Kübra Zafer yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne kaldırıldı.
Sağlık çalışanlarının genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.