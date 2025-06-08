Kars'ta ambulans şarampole devrildi! Yaralılar var

Ardahan'dan Iğdır'a hasta nakleden ve görev yerine dönmekte olan Uğur Keskin yönetimindeki ambulans şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edilirken, kazada doktor Yusuf Kemal ve sağlık çalışanları Ceren Arslan, Kübra Zafer yaralandı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Yaralılar, sağlık ekiplerince Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne kaldırıldı.

Sağlık çalışanlarının genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.