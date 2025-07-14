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 | Bengül Arıca

Kartalkaya'daki yangın faciasında şoke eden iddia! "Kimseye haber vermeyin kendi aramızda halledelim"

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde Grand Kartal Otel'de meydana gelen 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasına ilişkin dava 8'inci gününde devam ediyor. Yüreklerimizi yakan faciayla ilgili oteldeki mini barlardan sorumlu tanık sıfatıyla ifade veren Tuni Urhan iddiası tüyler ürpertti. Urhan, Otel Müdürü Zeki Yılmaz’ın yangın anında, "Kimseye haber vermeyin kendi aramızda halledelim" dediğini söyledi. İşte davaya ilişkin detaylar...

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
14.07.2025
saat ikonu 12:41
|
GÜNCELLEME:
14.07.2025
saat ikonu 12:45

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak gece yarısı çıkan yangında 78 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 133 kişi de yaralanmıştı. Faciaya ilişkin açılan davanın 8. duruşmasına bugün devam edildi.

ACILI DEDE GÖZYAŞLARIYLA BEYAN VERDİ

Yangında diş hekimi kızı Yasemin Tüzgiray(41) damadı Erhan Tüzgiray(48) ile torunları Defne(11) ve Demir Tüzgiray'ı kaybeden Gülşen Boncuk, gözyaşları içerisinde konuşmasına başlayarak sanıklara 'Gözümün içine bakın" diye seslendi. Sebep olanların gözünün içine bakmak istiyorum diyerek sözlerine devam eden Boncuk, " Oğlum, gelinim iki torunum öldü. gözümün içine bakın. Kendiniz kurtulurken orada yanmaya bırakamazsın. Ben istiyorum ki siz ölmeyin her gün 78 kişinin katiliyiz diye ölmeyin inleyin. Ölmek temizliktir. Biz artık çocuklarımızı göremeyeceğiz. Ben artık kuzucuklarımızı, çocuklarımızı göremeyecek miyim? Ben hayat kaynaklarımızı aldınız" ifadelerine yer verdi.

Kartalkaya'daki yangın faciasında şoke eden iddia! "Kimseye haber vermeyin kendi aramızda halledelim"

"MERDİVENLE 20 KİŞİ KADAR KURTARILMASINA YARDIMCI OLDUK"

Otelde kayak odasının sorumlusu olarak çalışan Şenol Güven(44) tanık olarak ifade verdi. anında 349 numaralı odada kaldığını ifade eden Güven, "Kayak odasından sorumluyum, Yangın anında odadaydım, Yanındaki arkadaşım uyandırdı yangın var dediler. Hızlı bir şekilde kalarak kayak çıkışından dışarı çıktım. Ben çıktığımda 4'üncü katın tamamen yandığını gördüm. Otelin sağ tarafından merdiven dayalıydı. Ceyda Hacıbekiroğlu'nu gördüm yabancı yardımcısı vardı. Emir Aras'ı da orada gördüm. Merdivenle 20 kişi kadar kurtarılmasına yardımcı olduk. Yaralılara yardımcı olmaya çalıştık. Alarm duymadın yangın tatbikatı da yapılmadı. İş güvenliği uzmanı da yoktu. Otelde yağmurlama sistemi yoktu" diye konuştu.

Kartalkaya'daki yangın faciasında şoke eden iddia! "Kimseye haber vermeyin kendi aramızda halledelim"

"DIŞARI ÇIKTIĞIMDA HALİT ERGÜL'ÜN KIZLARINI GÖRDÜM"

Çamaşırhanede çalışan Tahsin Öztürk(57) tanık olarak ifade verdi. Dışarıya nasıl çıktığını bilmediğini söyleyen Öztürk, "Uyuyordum yangın var dediler. Çamaşırhanede havlu aldım üst katlara çıkamadım. Dışarı çıkarak insanlara yardımcı olmaya çalıştım. Dışarıya nasıl çıktığımı da hatırlamıyorum. Dışarı çıktığımda Halit Ergül'ün kızlarını gördüm" şeklinde konuştu.

Kartalkaya'daki yangın faciasında şoke eden iddia! "Kimseye haber vermeyin kendi aramızda halledelim"

"KİMSEYE HABER VERMEYİN KENDİ ARAMIZDA HALLEDELİM" DUYDUĞUNU İDDİA ETTİ

Otel müdürü Zeki Yılmaz'ın yangının başladığı anlarda "Kimseye haber vermeyin kendi aramızda halledelim" şeklinde konuşmalar duyduğunu iddia eden mini barlardan sorumlu olan tanık Tuni Urhan, "9 ile 12 inci katların içeceklerinden sorumluydum. Olay gecesi kayak odasının olduğu katta kalıyordum. Babamda çamaşırhane de çalışıyordu. Bir süre sonra babamla buluştuk ve otelin ön tarafına geçtik. Otelden dışarı çıktığımda saat 03,00'a geliyordu. Yangın alarmı duymadım, yangın tüpü, yağmurlama sistemi görmedim. Yangın eğitimi verilmedi, tatbikat yapılmadı. İş güvenliği uzmanı bildiğim kadarıyla yoktu. Odalarda sigara içildiği için yangın dedektörlerinin kapatıldığını duydum. Beni Kadir Özdemir işe aldı. Ön tarafa çıktığımda birkaç kişi vardı. Personel arasında Zeki bey kimseye haber vermeyin kendi aramızda halledelim dediği konuşuluyordu. Zeki beyin birkaç personeli de garaja gönderdiğini duydum" ifadelerine yer verdi.

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ETİKETLER
#yangın
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#ölüm
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#Grand Kartal Otel Yangını
#Kartalkaya Kaçak Merkezi
#Tragedya
#Yaşam
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