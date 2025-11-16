Kartepe Teleferiği 14 gün kapalı kalacak

Ziyaretçilerini Derbent'ten 1423 rakımlı Kuzuyayla Tabiat Parkı'na çıkaran Kartepe Teleferiği, ziyaretçilerine aynı anda göl, dağ ve deniz manzarasını bir arada sunuyor.

Cam duvarlı geniş kabinleriyle yolcularına 360 derecelik görüş açısı sunan teleferik sistemi, 17-30 Kasım tarihlerinde bakım faaliyetleri dolayısıyla kapalı olacak.

Vatandaşların güvenliği ve konforunun artırılmasına yönelik kapsamlı, rutin bakım çalışmaları, bu süreçte yapılacak. Teleferik, bakım sürecinin tamamlanmasının ardından 1 Aralık'ta yeniden hizmet vermeye başlayacak.