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 | Bengül Büyükhan

Kartepe'de korku dolu anlar! Ekipler seferber oldu! 23 saattir yanıyor

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde korku dolu anlar yaşandı. Metan gazından kaynaklı çıkan yangın yaklaşık 23 saattir sürüyor. Mahalle muhtarı İbrahim Kır, "Bölge trafiğe kapatıldı, önlemler alındı" dedi.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
18.02.2025
saat ikonu 13:24
|
GÜNCELLEME:
18.02.2025
saat ikonu 13:27

Kocaeli'de meydana gelen ilginç olay, dün saat 14.00 sıralarında metro inşaatının sondaj çalışması sırasında oluştu. Yaklaşık 47 metre derinlikte sondaj çalışması yapıldığı sırada yüzeye çıkan metan gazı alevlendi. İşçilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Şerit çeken ve demir bariyerle yangının çevresine girişleri kapatan ekipler, bölgede güvenlik önlemi aldı.

METAN GAZI TESPİT EDİLDİ

Yangınla ilgili Dumlupınar Mahallesi Muhtarı İbrahim Kır açıklamalarda bulundu. Zemin etüdü için süren sondaj çalışmaları esnasında metan gazının açığa çıktığını ifade eden Kır, "Mahallemiz için herhangi bir tehlike arz etmemekte. 23 saattir yanma devam ediyor. Bütün kurumlar geldi, baktı ve incelediler. Doğal gaz ile alakalı bir durum değil. Metan gazı olduğu tespit edildi ve yanarak bu şekilde devam ediyor. Bölge trafiğe kapatıldı, önlemler alındı" şeklinde konuştu.

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Sıkça Sorulan Sorular

METAN GAZI NEDİR?
Metan, kimyasal formülü CH4 (Karbon ve 4 Hidrojen atomu) olan bileşiktir. Normal sıcaklık ve basınçlarda gaz halinde bulunan metan, kokusuzdur. Doğal gazın bir bileşenidir ve önemli bir yakıttır. Oksijenin varlığında bir mol metanın yanmasıyla bir mol karbondioksit ve iki mol su ve 55.5 MJ/kg ısı açığa çıkar. Doğal metan hem zemin altında hem de deniz tabanı altında bulunabilir. Yüzeye ve atmosfere ulaştığında atmosferik metan olarak bilinir. 1750'den beri Dünya'nın atmosferik metan konsantrasyonu yaklaşık %150 oranında arttı ve uzun süren ve küresel olarak karışan sera gazlarının toplam radyasyon zorlamalarının %20'sini oluşturuyor.
ETİKETLER
#metan gazı
#metan gazı
#Yaşam
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