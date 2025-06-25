Kastamonu'da 5 gündür kayıp adamdan haber var

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde ikamet eden ve 5 gündür kayıp olarak aranan 61 yaşındaki işitme engelli şahıs, Cide otogarında bulunarak ailesine teslim edildi.

Bozkurt ilçesinde ikamet eden ve kulaklarında işitme kaybı bulunan 61 yaşındaki Salih Mühremin Çay, evinden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Ailesinin ihbarı sonrası kayıp Salih Mühremin Çay’ın bulunması için arama çalışması başlatıldı.

OTOGARDA BULUNDU

Ekipler tarafından 5 gündür her yerde aranan işitme engelli Salih Mühremin Çay, Cide İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Cide Otogarında bulunarak ailesine teslim edildi.