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 | Selahattin Demirel

Kastamonu'da yangın evleri kül etti! Anne ile çocuğu son anda kurtarıldı

Kastamonu'da elektrik panosunun patlaması sonucu çıkan yangında 3 ev ve 3 ahır kullanılamaz hale geldi, 2 ahırda da hasar oluştu. Evdeki anne ile çocuğu ise son anda kurtarıldı.

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Kastamonu'da yangın evleri kül etti! Anne ile çocuğu son anda kurtarıldı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.04.2025
saat ikonu 18:06
|
GÜNCELLEME:
28.04.2025
saat ikonu 18:06

Karakuz köyü Yukarı Karakuz Mahallesi'nde Celal Koral'a ait evin elektrik panosu, bilinmeyen nedenle patladı. Patlamayla birlikte sıçrayan kıvılcımlar evi tutuşturdu. Bina bir anda alevler içerisinde kaldı.

Kısa sürede büyüyen yangın, Hüseyin Bayırcık ile Kamil Maşvacıoğlu'na ait evlere ve ahırlara da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Kastamonu'da yangın evleri kül etti! Anne ile çocuğu son anda kurtarıldı

ANNE İLE ÇOCUĞU KURTARILDI

Evde bulunan Koral'ın annesi ile küçük çocuğu, merdiven yardımıyla kurtarıldı. Yangında, 3 ev ile 3 ahır tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, 2 ahırda da hasar oluştu. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Kastamonu'da yangın evleri kül etti! Anne ile çocuğu son anda kurtarıldı

"HERKESİN YARDIMLARINI BEKLİYORUZ"

Evi yanan Celal Koral, "Yangın, elektrik panosunun patlaması sonucu çıktı. Tüp patlar gibi pano da patladı. Ben zaten evin yakınındaydım. Patlamasını da gördüm. Panonun olduğu yerden alevler çıkmıştı. Oradan eve giremedim. Evden annem vardı, 5 yaşında bir de çocuk vardı. Annemi kapıdan giremeyince merdiven dayayıp camdan öyle aldım. Çocuğu da balkondan aldık. Mağdur olduk, eşimizden dostumuzdan Allah razı olsun. Herkes elini vicdanına koysun, ne yapılacaksa herkesin yardımlarını bekliyoruz. Biz mağdur olduk, devletimizden, milletimizden yardım bekliyoruz, her şeyimizi kaybettik. Telef olan bir hayvanımız şükür yok, üç ev ile üç ahır yandı" dedi.

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#Elektrik Panosu Patlaması
#Karakuz
#Yaşam
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