Kastamonu'daki 5 asırlık türbe görünmez oldu! Vatandaşların tek isteği var

Kastamonu Taşköprü'deki Şeyh Musa Dede Türbesi, bakımsızlık ve definecilerin kaçak kazıları nedeniyle tarihi ve kültürel dokusunu kaybetme riskiyle karşı karşıya kaldı. Vatandaşlar yaklaşık 5 asırlık türbe için yetkililere çağrıda bulundu.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Çambaşı köyünde bulunan Şeyh Musa Dede Hazretleri'nin mezarının yer aldığı türbe, yıllar içinde düzenli bakım yapılmadığı için doğal etkenlerin de etkisiyle zarar gördü.

"GÖRÜNMEZ HALE GELDİ"

Türbenin bakımsız hali, definecilerin hedefi haline geldi. Köy sakinlerinden Saim Çakmak, "1553 yılında doğan ve bu bölgede yaşamış olan Musa Fakih Hazretleri'nin türbesi zamanla dikenli otlar ve teller arasında görünmez hale geldi.

"GEÇMİŞTE BÜYÜK ÖNEM VERİLİRDİ"

Bu türbeye geçmişte büyük önem verilirdi. Bugün ise terk edilmiş durumda. Yetkililerden ricamız, türbenin bakımının yapılması ve bu tarihi mirasa sahip çıkılmasıdır" ifadelerini kullandı.