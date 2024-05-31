Kavrulacağız! Sıcaklık artıyor: Termometreler 40 dereceyi bulacak

31 May 2024 09:45 - Güncelleme : 31 May 2024 09:46

Geçtiğimiz hafta yurdun büyük bir bölümünü etkisini altına alan sağanak yağışlar yurdu terk ediyor. Yurt genelinde bir süredir hakim olan yağışsız ve sıcak hava, haziran ayı itibarıyla da devam edecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre, önümüzdeki haftadan itibaren Türkiye'yi etkisi altına alacak bir sıcak hava dalgası bekleniyor. Sıcaklıkların birçok ilde 35 dereceyi aşması, bazı bölgelerde ise 40 dereceye yaklaşması tahmin ediliyor. Özellikle İstanbul, Ankara, Marmara, İç Anadolu ve Batı Karadeniz bölgelerinde etkisi hissedilecek.

EGE VE AKDENİZ'DE REKOR SICAKLIK

Pazartesi, salı ve çarşamba günleri ülke genelinde hava çok sıcak olacak. Bu bölgelerde sıcaklıklar 35 dereceye kadar yükselecek. Ege ve Akdeniz bölgelerinde ise sıcaklıklar 40 dereceye yaklaşacak.

40 DERECEYE KADAR YÜKSELECEK

Haziran ayı ortalaması birçok şehirde 27 derece civarındayken önümüzdeki hafta, bu sıcaklıklar 35-40 dereceye kadar yükselerek ortalamanın çok üzerinde olacak. Perşembe gününden itibaren ise sıcaklıkların mevsim normallerine dönmesi bekleniyor.