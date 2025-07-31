Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Kavurucu sıcaklara sağanak arası! Uzman isim gün verdi: Havalar serinliyor

İstanbul ve yurt genelinde etkili olan sıcaklıklar pik seviyesine ulaştı. Nem oranının da tavan yaptığı birçok ilde kavurucu sıcaklar vatandaşları oldukça etkiledi. Güzel haber ise Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik'ten geldi. Çelik yaptığı açıklamada, yurdun büyük bölümünde yağışlı havanın etkili olacağını bildirdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
31.07.2025
saat ikonu 16:17
|
GÜNCELLEME:
31.07.2025
saat ikonu 16:21

Türkiye genelinde etkili olan birçok ilde dayanılmaz boyutlara ulaştı. Kavurucu sıcaklara bir de yüzde 95'lere ulaşan nem oranı da eklenince birçok kentte vatandaşlar evlere kapandı. Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, sıcaktan bunalanlara güzel haberi duyurdu. Çelik, yarın ve hafta sonu beklenen hava durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kavurucu sıcaklara sağanak arası! Uzman isim gün verdi: Havalar serinliyor

SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

Çelik, yurt genelinde mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyreden sıcaklıkların, yarından itibaren batı ve iç bölgelerde kademeli olarak mevsim normallerine düşeceğini bildirdi. Sıcaklıkların Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini belirten Çelik, "Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde de sıcaklarda 4 ila 5 derece düşüş var. Ancak sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek." dedi.
Çelik, "Bölgesel olarak baktığımızda Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde önümüzdeki 3 gün boyunca gök gürültülü sağanak geçişleri göreceğiz." ifadesini kullandı.

Kavurucu sıcaklara sağanak arası! Uzman isim gün verdi: Havalar serinliyor

ANKARAİ İZMİR VE İSTANBUL'DA SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR: SAĞANAK GELİYOR

Cengiz Çelik, 'da 3 gün boyunca gök gürültülü sağanak beklendiğini söyleyerek, "Özellikle yarın akşam saatlerinde Ankara'daki gök gürültülü yağışının yer yer yerel olarak kuvvetli olmasını bekliyoruz. Yine dolu yağışları da görebiliriz." dedi.
Ankara'da 40 dereceleri bulan sıcaklıkların yarından itibaren 36 dereceye düşeceğini kaydeden Çelik, "Hafta sonunda en yüksek sıcaklıklar ise 32 ila 33 derecelere kadar inecek." bilgisini verdi.

'da yarın parçalı bulutlu havanın hakim olacağını belirten Çelik, "Cumartesi ve pazar günü kısa süreli de olsa sağanak geçişleri göreceğiz. İstanbul'daki en yüksek sıcaklıklar da 30 derece civarında seyrediyor." diye konuştu.

Çelik, 'de ise yağış beklenmediğini, en yüksek sıcaklığın 34 ila 36 derece bandında seyredeceğini kaydetti.

Kavurucu sıcaklara sağanak arası! Uzman isim gün verdi: Havalar serinliyor
ETİKETLER
#sıcak hava dalgası
#Hava Durumu
#İstanbul
#Yağmur
#İzmir
#Ankara
#Cengiz Çelik
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.