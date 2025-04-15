Kayıp Cumali'den haber var! 4 gündür aranıyor

Adana'dan tarım işçisi ailenin kaybolan 7 yaşındaki oğlu Cumali, 4 gündür aralıksız bir şekilde aranıyor. Bölgeden gelen bilgilere göre kayıp çocuk, en son elindeki kovayla dere kenarında balık tutarken görüldü. Jandarma, itfaiye, AFAD ve polis sualtı ekiplerinin çocuğu arama çalışmaları sürüyor.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinden mevsimlik tarım işçisi olarak Adana'nın Karataş ilçesine gelen Karanfil ve İbrahim Timi'nin (28) 7 yaşındaki oğlu Cumali'den 12 Nisan sabahından beri haber alınamıyor. En son oyun oynamak için çadırdan ayrılan Cumali'yi arama çalışmaları 4 gündür sürüyor.





JANDARMA, POLİS, İTFAİYE VE AFAD ARIYOR

Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Sualtı Polis Amirliği'nde görevli 'kurbağa adamlar', jandarmaya ait arama kurtarma ve sualtı timi, AFAD ve itfaiyeye ait kurtarma timleri 4 gündür bölgede çalışmalarına devam ediyor. 162 personelin yer aldığı arama faaliyetlerinde 37 araç, 5 bot, 3 balıkçı teknesi ve jandarmaya ait cayrokopter yer alıyor.

TERLİĞİ BULUNMUŞTU

Yapılan arama çalışmaları sırasında kayıp çocuğa ait olduğu değerlendirilen bir terliğe ulaşılmıştı.





BALIK TUTARKEN GÖRÜLDÜ

Cumali'nin, 12 Nisan günü arkadaşları ve bölgedeki diğer aileler tarafından dere kenarında elindeki kovayla balık tutmaya çalışırken görüldüğü öğrenildi. K-9 arama-kurtarma köpeği derenin bir noktasına tepki verince, ekipler de bu bölgede arama çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Anne Karanfil Timi, "Allah rızası için bulun kuzumu" diyerek ağıt yaktı.