Kayıp olarak aranıyordu! Korkunç olay 3 yıl sonra ortaya çıktı: Ormanda kemikleri bulundu

Korkunç olay Muğla’nın Fethiye ilçesinde yaşandı. 3 yıl önce kayıp başvurusu yapılan bir kadının eşi tarafından korkunç bir şekilde öldürüldüğü belirlendi. Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında 12 Haziran günü ormanlık alanda yapılan aramalarda kayıp kadına ait olduğu tespit edilen kemik parçaları ve kıyafetler bulundu.

EŞİ VE YAKINLARI TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ

Yapılan incelemeler sonucu, kadının Nisan 2022 tarihinde eşi, eşinin iki kardeşi ve eşinin amcasının oğlu tarafından, kemiklerin bulunduğu bölgede öldürüldüğü belirlendi. Emniyet Müdürlüğü ekipleri olaya karışan ve yardım ettiği tespit edilen şüphelilere yönelik Antalya, Diyarbakır, Elazığ ve Mersin illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklanırken, 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 2 adet belgesiz av tüfeği, 2 adet belgeli av tüfeği, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 47 adet tabanca fişeği ele geçirildi.