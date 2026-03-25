Yaşam
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan

Kayseri pastırması için önemli gelişme: Türklere özgü lezzet AB'den coğrafi işaret tescili aldı

Kayseri pastırması artık tescilli. Kilogram fiyatı altınla yarışan ve Kayseri deyince ilk akla gelen lezzetlerden olan pastırma için sevindirici haber Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’dan geldi. Hisarcıklıoğlu "Kayseri pastırması AB'den coğrafi işaret tescili aldı" dedi.

Başkanı Hisarcıklıoğlu açıklamasında "Kayseri pastırması, 'nden tescili alan 46. ürünümüz oldu. Memleketim Kayseri'ye ve ülkemize hayırlı olsun. Tescil sürecinde itirazlar oldu. Uzmanlarımız ve hukukçularımız ile çok uğraştık. Sonunda Kayseri olarak hedefimize ulaştık. Yerel değerlerimize sahip çıkan Kayseri Ticaret Odası Başkanımız Ömer Gülsoy'u, Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulunu, Meclisini ve emeği geçen herkesi kutluyorum. Dünyada çok az coğrafyaya nasip olan bir ürün çeşitliliğine sahibiz. TOBB ve Oda-Borsa camiası olarak yerel ve coğrafi işaretli ürünler için yoğun çaba sarf ediyoruz. Avrupa Birliği süreci devam eden 46 coğrafi işaret ve 2 geleneksel ürün adı ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerini kullandı.

BAKAN YUMAKLI DA PAYLAŞIM YAPTI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı konuya ilişkin yaptığı açıklamada kendine has aroması ve karakteristik tadıyla Kayseri pastırmasının, Avrupa Birliği (AB) tescili alan 46'ncı coğrafi işaretli ürün olduğunu ifade ederek "Eşsiz lezzetlerimizi küresel markalara dönüştürmeye, coğrafyamızın mirasına sahip çıkmaya devam ediyoruz." dedi.

Yumaklı, konuya ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Eşsiz lezzetlerimizi küresel markalara dönüştürmeye, coğrafyamızın mirasına sahip çıkmaya devam ediyoruz. Kayseri'ye, emek veren tüm üreticilerimize ve ülkemize hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Isparta'nın geleneksel "Yalvaç hamursuz ekmeği" coğrafi tescil aldı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Çorum simidine coğrafi işaret tescili
