Kayseri'de evlat vahşeti! Annesini defalarca bıçaklayarak katletti

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinden kan donduran bir olay yaşandı. M.C. (17) ile annesi T.C. (44) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine M.C., eline aldığı bıçakla annesini defalarca bıçakladı.

GÖĞÜS VE SIRTINDAN DEFALARCA BIÇAKLAMIŞ

Gürültüleri duyan vatandaşın durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye kısa sürede ulaşan sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede; T.C.'nin göğüs ve sırt bölgelerinden aldığı bıçak darbeleri nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi.

YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Savcı ve polis ekiplerinin incelemelerinin ardından T.C.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Annesini öldüren M.C. ise polis ekiplerince gözaltına alınırken, acı haberi duyan yakınları eve gelerek gözyaşlarına boğuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.